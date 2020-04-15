Çernobil'de 10 gündür süren yangın söndürüldü

Ukrayna'nın Çernobil bölgesinde 4 Nisan'dan bu yana devam eden yangın, Çernobil Nükleer Santraline doğru ilerlerken yağan yağmurlar ve itfaiyecilerin yoğun mesaisi sonunda kontrol altına alındı. Ukrayna Ekoloji Müfettişliği Geçici Başkanı Yego Firsov yaptığı açıklamada, "Kısaca söyleyecek olursak yağan yağmurlar sayesinde yangını söndürmeyi başardık. Radyasyon oranı sürekli kontrol ediliyor ve şuan normal seviyelerde" ifadelerini kullandı.

Ukrayna Acil Durumlar Servisi Başkanı Nikolay Çeçetkin de yangının kontrol altına alındığını doğruladı.

Çernobil'e yakın olan ve uzun süre söndürülemeyen yangın, radyasyon radyasyon tehlikesini de gündeme taşımıştı. Bu nedenle Türkiye'de bugün etkili olacak ve Ukrayna üzerinden gelecek kuzey fırtınası ve yağış nedeniyle dışarıda durulmaması konusunda uyarılar yapılmıştı.