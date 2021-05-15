banner484

banner363

banner453

banner454

banner403

Son Dakika
Süper Lig'de Avrupa kupalarına katılacak takımlar belli oldu!
Süper Lig'de Avrupa kupalarına katılacak takımlar belli oldu!
Sergen Yalçın'ın ilk sözleri: Hayırlı olsun
Sergen Yalçın'ın ilk sözleri: Hayırlı olsun
Galatasaray şampiyonluğu averajla Beşiktaş’a kaybetti
Galatasaray şampiyonluğu averajla Beşiktaş’a kaybetti
Twitter, 'Mehmet Kemal Ağar' hesabını askıya aldı!
Twitter, 'Mehmet Kemal Ağar' hesabını askıya aldı!

Çekya, Prag Kalesi'ne İsrail bayrağı astı

Çekya Cumhurbaşkanı Milos Zeman, Prag Kalesi’nden Avrupa Birliği bayrağının indirilerek yerine İsrail bayrağı asılması talimatını verdi.

Dünya 15.05.2021, 21:23
Çekya, Prag Kalesi'ne İsrail bayrağı astı

Gazze saldırılarını sürdüren İsrail'e Avrupa ülkelerinden destek geliyor. Avusturya Başbakanlık binasına İsrail bayrağının asılmasının ardından benzer destek Çekya'dan geldi. Çekya Cumhurbaşkanı Milos Zeman, Prag Kalesi'ne, İsrail bayrağı asılması talimatını verdi. Kalede bulunan Avrupa Birliği (AB) bayrağının indirilerek yerine İsrail bayrağı asıldı. İsrail bayrağı düzenlenen askeri törenle asılırken açıklama Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Jiri Ovcacek'ten geldi. Ovcacek, İsrail'e destek anacıyla Cumhurbaşkanı Zeman'ın talimatı üzerine İsrail bayrağının Prag Kalesi'ne asılması kararı alındığını söyledi.

Yorumlar (0)
19°
hafif yağmur