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Çaresizliğin bu kadarı! Anneler çocuklarının bedenlerine iletişim numaraları yazıyorlar!
Rusya ukrayna savaşın 41.gününde artık vatandaşlar çaresizlikten yeni çözümler üretmeye başladı. Savaşın şiddeti ve belirsizliği nedeniyle ebeveynler çocuklarının kimlik tespiti için bedenlerine kendi iletişim numaralarını yazdığı görüldü. Savaş süreci hızla ilerleyip büyürken Ruslar tarafından 161 çocuk öldürdü 264 çocuk ise yaralandı.
Dünya 05.04.2022, 11:17 05.04.2022, 11:29
Ukrayna'da anneler, çocuklarının ölmesi durumunda kimlik tespiti yapılabilmesi için adlarını, doğum tarihlerini ve kendi telefon numaralarını veya kendileri öldürülürse evladı kaybolmasın diye yakınlarının numaralarını çocuklarının bedenine yazıyor. Aynı zamanda çocuklarının kıyafetlerine kan gruplarını belirten çıkartmalar yapıştırıyor.
Savaşın en masum kişisi 'ÇOCUKLAR' öldürülüyor
Yaşanan çatışmalar sebebiyle yapılan açıklamalara göre 161 çocuk öldürüldü 264 çocuk ise yaralandı. Koridordan 2 bin 964 tahliye: Erdoğan talep etmişti.