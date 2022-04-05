Çaresizliğin bu kadarı! Anneler çocuklarının bedenlerine iletişim numaraları yazıyorlar!

Ukrayna'da anneler, çocuklarının ölmesi durumunda kimlik tespiti yapılabilmesi için adlarını, doğum tarihlerini ve kendi telefon numaralarını veya kendileri öldürülürse evladı kaybolmasın diye yakınlarının numaralarını çocuklarının bedenine yazıyor. Aynı zamanda çocuklarının kıyafetlerine kan gruplarını belirten çıkartmalar yapıştırıyor.

Savaşın en masum kişisi 'ÇOCUKLAR' öldürülüyor

Yaşanan çatışmalar sebebiyle yapılan açıklamalara göre 161 çocuk öldürüldü 264 çocuk ise yaralandı. Koridordan 2 bin 964 tahliye: Erdoğan talep etmişti.