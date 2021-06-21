Canlı yayına iç çamaşırsız çıktı!

İtalya'da EURO 2020 için yapılan programda spor sunucusu Paola Ferrari'nin canlı yayında bacak bacak üstüne atarken iç çamaşırı giymediği görüldü.

İtalya'da EURO 2020 için yapılan programda spor sunucusu Paola Ferrari'nin, canlı yayında bir bacağını diğerinin üstüne attığı sırada iç çamaşırı giymedi. Sosyal medyayı sallayan olaydan sonra izleyiciler ise, Paola'yı Sharon Stone'a özenmekle eleştirdi.

Paola bu konuyla ilgili, "Hiç ciddiye almıyorum. İnsanlar şampiyonadaki VAR skandallarıyla ilgileneceğine benim iç çamaşırımı konuşuyor. Ben iç çamaşırı giydim" diye konuştu. Sosyal medyada sunucunun bacağına yaptırdığı dövmeyi gösterme amacında olduğuyla ilgili suçlamalar da yapıldı.