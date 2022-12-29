Çanakkale Şehitleri Frankfurt'ta Anıldı

YASEMİN BAHADIR /FRANKFURT

Başkonsolos Erdem Tunçer ve Eğitim Ataşesi Doç. Dr. Fatih Kılıç tarafından yapılan konuşmaların ardından Türk Tarih Kurumu’nun hazırladığı Akif’in hayatı belgeseli izlenmiş ve akabinde Ankara Müzik ve Güzel Sanatlar Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erhan Özden, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Barış Karaelma, İstanbul Üniversitesi’nden Doç. Dr. Hikmet Toker, Atatürk Üniversitesi’nden Doç. Dr. Ahmet Feyzi, Osman Ovacıklı ve M. Hadi Duran tarafından misafirlere Akif’in bestelenmiş şiirlerinden oluşan bir konser verilmiştir. On iki bestelenmiş şiirin icra edildiği konserde Çanakkale Şehitleri’ne, Bülbül gibi şiirlerin yanı sıra İstiklal Marşı’na yapılan iki farkı beste icra edilmiştir. Bu güzel etkinlikte emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz.



