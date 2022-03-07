Büyük iddia: Rusya, tecrübeli Suriyeli savaşçıları topluyor

Amerikan Wall Street Journal (WSJ) gazetesinin üst düzey bazı Amerikalı yetkililere dayandırdığı haberinde, Rusya'nın savaşın gidişatı doğrultusunda yeni yöntemler için arayışta olduğu söylendi.

Konuyu değerlendiren 4 ABD'li yetkili, Ukrayna'da şehir savaşlarının yaşanması ihtimalinin artması üzerine Rusya'nın Suriye'den yabancı savaşçı götürmek üzere bu kişileri topladığını öne sürdü.

'Savaşçılar özellikle Kiev odaklı toplanıyor'

Haberde, Rusya'nın Suriye'de şehir savaşlarında tecrübeli olan yabancı savaşçıları özellikle Kiev odaklı olarak topladığı ve bu kişilere belirli bir maaş karşılığında ve sınırlı süreyle sözleşme önerdiği bilgisi yer aldı.

ABD'li yetkililer, şu ana kadar bu süreçte kaç Suriyeli yabancı savaşçının toplandığı ya da bu kişilerin ne zaman Ukrayna'ya gönderileceği gibi detayların ise henüz net olmadığını belirtti.

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy de farklı ülkelerden 16 binin üzerinde yabancı savaşçının Ukrayna lehine savaşmak üzere başvuruda bulunduğunu açıklamıştı.