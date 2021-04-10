Bulgaristan’da Hükümet Kurulabilir Mi?

İşte Nedim Birinci'nin yazısı:

“Tanımadığın adama güvenemezsin!” diye bir sözümüz var.

4 Nisan’da Bulgaristan parlamento seçimlerinden çıkan sonuçlar korona-19, mali, ekonomik, sosyal bunalıma bir de POLİTİK BUNALIM ve daha somut bir ifadeyle HÜKÜMET BUNALIMI ekledi.

Bir mucize olmazsa, Sofya meclisine giren 6 siyasi partiyi diyalog masasına oturtacak ve herhangi bir noktada – hükümet kurmak da olabilir – uzlaşmaya taşıyabilecek, otoriter sorumlu bir siyasi güç görünmüyor.

Önce 4 Nisan 2021 seçim sonuçlarına bir daha bakalım:

Partinin adı Oy oranı ve Milletvekili

Bulgaristan’ın Avrupalı Vatandaşları GERB – % 26.02 / 76

“Var, Böyle Bir Halk Partisi” partisi – % 17.90 / 53

Bulgaristan Sosyalist Partisi (BSP) – % 14.99 / 44

Hak ve Özgürlükler Hareketi (HÖH-DPS) – % 9.94 / 29

“Demokratik Bulgaristan” koalisyonu – % 9.69 / 26

“Ayağa Kalk Bulgaristan” ve “Dazlaklar …” – % 4. 81 / 12

Bulgaristan politik gözlemcilerinin kesin kanısına göre bileşimi böyle şekillenen yeni Halk Meclisinden ancak 2 hükümet çıkabilir.

Boyko Borisov’suz ve GERB partisinden bakan olmayan bir azınlık hükümeti ki, Hak ve özgürlükler Partisi (HÖH-DPS) dışındaki diğer 4 parlamenter parti GERB ile uzaktan yakından herhangi bir ilişkisi olan bir kabineye asla oy vermek istemiyor.

Bir anti-GERB hükümet. Böyle bir hükümet “Var Böyle bir Halk” Partisi tarafından kurulabilir, fakat uzun ömürlü olamaz, çünkü bu parlamentoda görüşülmesi gereken ilk konu Başbakan ve kabinesini onaylamaksa, ikinci konu da SEÇİM KANUNUNDA temel değişikler yapmaktır. Bu temel yenilemenin başında ise, seçim sisteminin değiştirilmesi ve orantılı seçim sisteminden en fazla oy alan milletvekili seçimi kazanır (majoriter) sisteme geçilmesi yer alır. Ardından da posta ile ve internet üzerinden seçime katılma ve dış ülkelerdeki seçmenlerin de seçilme hakkını kullanması ve Bulgaristan’da bir Yurtdışındaki Bulgar Vatandaşları Bakanlığı kurulması gelecektir ki, Bulgaristan sosyalist partisi (BSP) bu isteklerin tümüne karşıyken, meclise yeni giren “Demokratik Bulgaristan” koalisyonu ile “Ayağı Kalk Bulgaristan ve Dazlaklar Hükümetten Çıksın!” kolisyonu seöim sisteminin değiştirilmesini kabul etmiyorlar.

Bulgaristan Türklerinin Kültür ve Hizmet Derneği BULTÜRK son 5 yılda tüm çalışmalarını bu değişikler üzerinde yoğunlaştırmıştır. Ayrıca bu seçime dış ülkelerden gelen toplam 182 bin oyun sahipleri de (Almanya’dan 32 bin, İngiltere’den 30 bin ve Türkiye’den de 22 bin oy geldi) Avrupa Birliği dışı ülkelerdeki vatandaşların hepsinin gelecek seçimlere katılabilmelerini sağlayacak sayıda seçim sandığının tüm ilgili ülkelerde açılmasını ve seçimlerin zorunlu olmasını istiyorlar. Çok önemli başka bir istek de Bulgaristan seçim listelerinin temizlenmesi ve gerçek seçmen sayısının ortaya çıkarılmasıdır. Bu seçimlerin masraflar 6.500.000 kişi üzerinden hesaplanmış ve 150 000 000 (yüz elli milyon leva) harcanmıştır.

İşte böyle bir ortamda Mayıs 2021 ortalarına kadar yeni bir formül bulunamaz ya da milletvekilleri partileri ruhunu satıp uğruna seçim kazandıkları davaya ihanet etmezlerse, en iyi durumda, Cumhurbaşkanı Rumen Radev Anayasa gereklerine uyarak, 2 ay süreli bir seçim hükümeti kurarak ve 46. Halk Meclisi için erken seçim tarihi ilan etmek zorunda kalacaktır.

Bulgaristan’da politik değişiklerin kapısı aralandı.

Bulgaristanlı Müslüman Türklerin, Pomak ve Müslüman Çingene kardeşlerimizin HÖH-DPS partisinin politik yönetiminin, şahsen Ahmet Doğan’ın sistemli ve arasız zulmünden kurtulup yurt içinde, Türkiye Cumhuriyetinde, KKTC’de, Avrupa Birliği ülkelerinde ve AB dışındaki Batı ülkelerinde kendi adaylarımızı gösterip Halk Meclisi seçimlerine çok sıkı ve aktif hazırlık görerek katılmamız. Gelecek bizimdir. Bulgar siyasi yaşamında hakkettiğimiz yeri almamız zamanı gelmiştir. Hepinize başarılar dileriz.