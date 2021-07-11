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Bulgaristan Seçimlerinde Türkiye’de Açılan Sandıkların Adresleri
Bulgaristan’da 11 Temmuz 2021’de yapılacak olan Genel Seçimlerinde Türkiye’de açılan sandıkların adres bilgilerini aşağıda bulabilirsiniz.
Dünya 11.07.2021, 11:16
|Adana
|325800621
|Adana Balkan Türkleri Yardımlaşma ve Kültür Derneği
Akıncılar Mah. 3972 Sk. No:4/A Yüreğir/Adana
|Ankara (Büyükelçilik)
|325800622
|Atatürk Bulvarı No:124 Kabaklıdere/Ankara
|Ankara, Pursaklar, Tepebaşı
|325800623
|Ayyıldız İlkokulu
Tepebaşı Mah. Karacaoğlan Sk. No:1 Pursaklar/Ankara
|Ankara, Sincan, Tandoğan
|325800624
|Tuna Üçler İlkokulu
Tandoğan Mah. 178 Sk. No:7 Sincan/Ankara
|Antalya
|325800625
|Güvenlik İlkokulu
Güvendik Mah. 274 Sk. No:8 Muratpaşa/Antalya
|Balıkesir
|325800626
|Nazmi Arıkan Fen Bilimleri Lisesi
Dinkçiler Mah. Mevlana Sk. No:3 Altıeylül/Balıkesir
|Balıkesir, Bandırma
|325800627
|Tunç Başaran Kültür Merkezi
Hacı Yusuf Mah. Yalı Sk. No:6 Bandırma/Balıkesir
|Bilecik
|325800628
|Malhun Hatun İlkokulu
Bahçelievler Mah. Atakent Cad. No:63 Bilecik
|Bursa, Konsolosluk
|325800629
|Bursa Konsolosluğu
Adalet Mah. Aydın Sk. No:1 Osmangazi/Bursa
|Bursa, Karacabey
|325800630
|Şehit Bahadır Tayfur İlkokulu
Gazi Mah. 191. Sk. No:1 Karacabey/Bursa
|Bursa, Mustafa Kemalpaşa
|325800631
|Nilüfer Hatun Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
Vıraca Mah. Bursa Cad. No:1 Mustafakemalpaşa/Bursa
|Bursa, Orhangazi
|325800632
|Tuna İlköğretim Okulu
Arapzade Mah. Arkaltı Cd. 11. Sk. No:4 Orhangazi/Bursa
|Bursa, İnegöl
|325800633
|Akhisar İlkokulu
Akhisar Mah. 7. Sk. No:1 İnegöl/Bursa
|Bursa, İnegöl – Yenice
|325800634
|Perihan Coşkun İlkokulu
Yeniceköy Mah. Rauf Denktaş Cad. 454. Sk. No:8 İnegöl/Bursa
|Bursa, Yıldırım – Demetevler
|325800635
|Şehit Kurmay Binbaşı Ufuk Bülent Yavuz İlkokulu
Demetevler Mah. A263 Sk. No:11 Yıldırım/Bursa
|Bursa, Yıldırım – Yeşilyayla
|325800636
|Yeşilyayla Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
Yeşilyayla Mah. Kurtbasan Cad. 4.Engin Sk. No:5, Yıldırım/Bursa
|Bursa, Yıldırım – Millet
|325800637
|Mehmet Akif İnan İmam Hatip Lisesi
Millet Mah. Cengizhan Cd. No:15 Yıldırım/Bursa
|Bursa, Yıldırım – Yunusemre
|325800638
|Kaşgarlı Mahmud Lisesi
Yunus Emre Mahallesi Yeşil İnciler Caddesi No:2 Yıldırım/BURSA
|Bursa, Yıldırım 1
|325800639
|Mümin Gençoğlu 2 İlkokulu
Duaçınarı Mahallesi Kırkpınar Caddesi Okul Sokak No.1 Yıldırım/BURSA
|Bursa, Kestel 1
|325800640
|Toplu Konutlar Ortaokulu
Yeni Mah. Osmangazi Cad. No:1 Kestel/Bursa
|Bursa, Kestel 2
|325800641
|Toplu Konutlar Ortaokulu
Yeni Mah. Osmangazi Cad. No:1 Kestel/Bursa
|Bursa, Nilüfer – Görükle 1
|325800642
|Ali Durmaz İlkokulu
Balkan Mah. Kanuni Cad. No:40 Görükle Göçmen Konutları, Nilüfer/Bursa
|Bursa, Nilüfer – Görükle 2
|325800643
|Hazinedaroğlu Özkan İlkokulu
Balkan Mah. Kanuni Sk. No: 8 Görükle, Nilüfer/Bursa
|Bursa, Nilüfer – Karaman
|325800644
|Cavit Çağlar Ortaokulu
İhsaniye Mah. Okul Sk. No: 76 Nilüfer/Bursa
|Bursa, Nilüfer – Mineraliçavuş
|325800645
|Alara ilk ve orta okulu
Mineraliçavuş Mah. Mineraliçavuş Cad. Nilüfer/Bursa
|Bursa, Nilüfer – Yüzüncüyıl
|325800646
|Emir Koop İlkokulu
Yüzüncüyıl Mah. Av. Cengiz Cad. No:28 Nilüfer/Bursa
|Bursa, Nilüfer – Üçevler
|325800647
|Şehit Faik Gökçen İlk Ve Ortaokulu
Üçevler Mah. Esin Sk. No:5 Nilüfer/Bursa
|Bursa, Osmangazi – Altınova
|325800648
|Dr. Ayten Bozkaya İlkokulu
Altınova Mah. Ali Galip Yaldız Cad. No:39 Osmangazi/Bursa
|Bursa, Osmangazi – Bağlarbaşı
|325800649
|İnönü Ortaokulu
Bağlarbaşı Mah. 1.Okul Sk. Sümbül Sokak No: 41 Osmangazi/Bursa
|Bursa, Osmangazi – Demirtaş
|325800650
|Demirtaş Gevher Sönmez İlkokulu
Demirtaş Sakarya Mah. 26.Sk. No: 2 Osmangazi/Bursa
|Bursa, Osmangazi – İstiklal
|325800651
|Şehit Bkm. Onbaşı Tolga Taştan İlkokulu
İstiklal Mah. İstiklal Cad. No:2 Osmangazi/Bursa
|Bursa, Osmangazi – Yenibağlar 1
|325800652
|Ali Hadi Türkay İlkokulu
Yenibağlar Mevkii, Hamitler Mah. Ay Cad. No:74 Osmangazi/Bursa
|Bursa, Osmangazi – Yenibağlar 2
|325800653
|Ali Hadi Türkay İlkokulu
Yenibağlar Mevkii, Hamitler Mah. Ay Cad. No:74 Osmangazi/Bursa
|Bursa, Osmangazi – Ovaakça
|325800654
|Ovaakça İlkokulu
Ovaakça Eğitim Mh. Okul Sk. No.1 Osmangazi/BURSA
|Bursa, Osmangazi – Yunuseli
|325800655
|Şahin Yılmaz İlkokulu
Yunuseli Mah. 652.Sokak No:18 Osmangazi/BURSA
|Büyükkarıştıran, Kırklareli
|325800656
|Büyükkarıştıran Çok Programlı Anadolu Lisesi
Yıldırım Mah. Zübeyde Hanım Cad. No: 28 Büyükkarıştıran, LÜLEBURGAZ/ KIRKLARELİ
|Gebze 1
|325800657
|Kroman Çelik İlkokulu
Arapçeşme Mah. 1044/3 Sk. No: 2 Gebze/Kocaeli
|Gebze 2
|325800658
|Kroman Çelik İlkokulu
Arapçeşme Mah. 1044/3 Sk. No: 2 Gebze/Kocaeli
|Kocaeli, Darıca
|325800659
|Bağlarbaşı İlkokulu
Bağlarbaşı Mah. Sokullu Cad. Erkin Sok. No:2 Darıca / KOCAELİ
|Eskişehir, Tepebaşı – Şirintepe
|325800660
|Şehit Teğmen Subutay Alkan Ortaokulu
Şirintepe Mah. Öncel Sok. No:2
|Eskişehir, Odunpazarı – Çankaya
|325800661
|Gazi Yakup Satar Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
Çankaya Mah. Keremşah Sk. No1 Odunpazarı/ESKİŞEHİR
|İzmir, Aliağa
|325800662
|Atatürk İlkokulu
Kültür Mah. İstiklal Cad. 248 Sokak No: 7A, Aliağa/İzmir
|İzmir, Gaziemir – Sarnıç 1
|325800663
|Adnan Menderes İlkokulu
Menderes Mah. Vatan Cad. No.2/1 Gaziemir/İZMİR
|İzmir, Gaziemir – Sarnıç 2
|325800664
|Adnan Menderes İlkokulu
Menderes Mah. Vatan Cad. No.2/1 Gaziemir/İZMİR
|İzmir, Urla – İçmeler
|325800665
|ESRAR KOMAN SÜMEN ÖZEL EĞİTİM UYGULAMA OKULU
İçmeler Mah. Göçmen cad. No:17 Urla/İzmir
|İzmir, Buca – Çamlıkule 1
|325800666
|Şehit Ömer Sarı İlkokulu
Çamlıkule Mh. 254/16 Sk. No:13 Buca / İZMİR
|İzmir, Buca – Çamlıkule 2
|325800667
|Şehit Ömer Sarı İlkokulu
Çamlıkule Mh. 254/16 Sk. No:13 Buca / İZMİR
|İzmir, Menderes – Görece 1
|325800668
|Mustafa Kemal İlkokulu
Görece Göçmen Konutları Hürriyet Mahallesi Atatürk Caddesi No:2 Menderes / İzmir
|İzmir, Menderes – Görece 2
|325800669
|Görece Mustafa Kemal İlkokulu
Görece Göçmen Konutları Hürriyet Mahallesi Atatürk Caddesi No:2 Menderes / İzmir
|İzmir, Menderes – Gazipaşa
|325800670
|Menderes Gazi İlkokulu
Gazipaşa Mah. 752 Sk. No: 4 Menderes / İzmir
|İzmir, Bornova 1
|325800671
|Gülsefa Kapancıoğlu Anadolu Lisesi
İnönü Mah. 997. Sk. No:9 Bornova / İzmir
|İzmir, Bornova 2
|325800672
|Gülsefa Kapancıoğlu Anadolu Lisesi
İnönü Mah. 997. Sk. No:9 Bornova / İzmir
|İzmir, Bornova 3
|325800673
|Batıçim İlkokulu
Doğanlar Mah. 1521. Sk. Bornova / İzmir
|Kocaeli, İzmit
|325800674
|Mehmet Alipaşa Mah. Gazi M.Alipaşa Mah. Gazi Mustafa Kemal Bul. İlkokulu Sitesi Albay İbrahim Karaoğlanoğlu Blok No: 79 İzmit / Kocaeli
|İstanbul – Konsolosluk
|325800675
|Ahmet Adnan Saygun Cad. No: 34 Ulus, Beşiktaş/İstanbul
|İstanbul, Büyükçekmece – Kumburgaz
|325800676
|Serdar Adıgüzel Ortaokulu
Merkez Mah. Burgaz Cad. No: 26, Kumburgaz, Büyükçekmece/İstanbul
|İstanbul, Eyüpsultan
|325800677
|75.Yıl Yeşil Pınar İlkokulu
Yeşilpınar Mah. Gökhan Sok. No11/1 Eyüpsultan/İstanbul
|İstanbul, Bahçelievler – Yenibosna
|325800678
|Kudret Saraçoğlu İmam Hatip Ortaokulu
Çobançeşme Mah. Mithatpaşa Cad. No: 2/3 Bahçelievler/İstanbul
|İstanbul, Güneşli 1
|325800679
|Güneşli Ortaokulu
Bağlar Mah. Koçman Cad. No:7 Güneşli, Bağcılar/İstanbul
|İstanbul, Güneşli 2
|325800680
|Güneşli Ortaokulu
Bağlar Mah. Koçman Cad. No:7 Güneşli, Bağcılar/İstanbul
|İstanbul, Kartal 1
|325800681
|Öğretmen Salih Hafız Tüzün İlkokulu
Orta Mah. Yalnız Selvi Cad. Çam Ağacı Sk. No: 4 Soğanlık, Kartal/İstanbul
|İstanbul, Kartal 2
|325800682
|Öğretmen Salih Hafız Tüzün İlkokulu
Orta Mah. Yalnız Selvi Cad. Çam Ağacı Sk. No:4 Soğanlık, Kartal/İstanbul
|İstanbul, Avcılar 1
|325800683
|Ambarlı İlkokulu
Ambarlı Mah. Cumhuriyet Cad. No:25 Avcılar/İstanbul
|İstanbul, Avcılar 2
|325800684
|Ambarlı İlkokulu
Ambarlı Mah. Cumhuriyet Cad. No:25 Avcılar/İstanbul
|İstanbul, Arnavutköy
|325800685
|Hadımköy Örfi Çetinkaya Anadolu Lisesi
Hastane Mah. Haraççı Hadımköy Yolu üzeri No: 291 Hadımköy, Arnavutköy / İstanbul
|İstanbul, Bayrampaşa
|325800686
|Şehit Büyükelçi İsmail Erez Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
Cevatpaşa Mah. Gökhan Sokağı No:8 Bayrampaşa/İstanbul
|İstanbul, Başakşehir
|325800687
|Prof. Dr. Ahad Andıcan Ortaokulu
Başak Mah. Selçuklu Cad. No:1, Göçmen Konutları, Başakşehir/İstanbul
|İstanbul, Beylikdüzü
|325800688
|Beylikdüzü İMKB Otaokulu
Barış Mah. Sakarya Cad. No: 17 Beylikdüzü/İstanbul
|İstanbul, Gaziosmanpaşa
|325800689
|Bekir Sami Dedeoğlu İlokulu
Sarıgöl Mah. Altınordu Cad. No: 27 G. O. Paşa/İstanbul
|İstanbul, Esenyurt 1 – Kıraç
|325800690
|Kıraç Nüzhet Usta Bilgincan Ortaokulu
Küçük Ayazma Cad. No:62 Kıraç, Esenyurt/İstanbul
|İstanbul Esenyurt 2 – Örnek
|325800691
|Yunus Emre İmam Hatip Ortaokulu
Örnek Mah. 1359. Sk. No:3 Esenyurt/İstanbul
|İstanbul, Zeytinburnu
|325800692
|Celalettin Gözüsulu İlkokulu
Beştelsiz Mah. Rauf Denktaş Cad. No:41 Zeytinburnu/İstanbul
|İstanbul, Küçükçekmece
|325800693
|Mareşal Fevzi Çakmak Ortaokul
Fevzi Çakmak Mah. Kabil Sk. No:50 Küçükçekmece/İstanbul
|İstanbul, Kağıthane
|325800694
|Fındıklı İlkokulu
Talatpaşa Mah. Aslangazi Cad. Yolüstü Sk. No:4 Kağıthane/İstanbul
|İstanbul, Pendik, Kurtköy – Yenişehir
|325800695
|75.Yıl Mesut Yılmaz İlkokulu
Yenişehir Mah. Millet Cad. No: 6 Pendik/İstanbul
|İstanbul, Silivri
|325800696
|Ertuğrul Gazi Ortaokulu
Yeni Mah. Dr. Sadık Ahmet Cad. KİPTAŞ 1. Etap Konutları No: 4 Silivri/İstanbul
|İstanbul, Sultanbeyli
|325800697
|Şehit Vahit Kaşçıoğlu İmam Hatip Ortaokulu
Adil Mah. Ayazma Sk. No:2 Sultanbeyli/İstanbul
|İstanbul, Sultangazi
|325800698
|Cebeci Sultançiftliği İlkokulu
Cebeci Mah. Atatürk Bulvarı No:3 Sultangazi/İstanbul
|İstanbul, Çatalca
|325800699
|Ferhatpaşa İlkokulu
Ferhatpaşa Mah. Atatürk Cad. No:31 Çatalca/İstanbul
|Kırklareli
|325800700
|Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Anadolu Lisesi
Bademlik Mah. Şehit Jandarma Er Salim Kubanç Sk. Blok No: 28 Kırklareli
|Kırklareli, Ahmetbey
|325800701
|Ahmetbey Şehit Öğretmen Uğur Gören Çok Programlı Anadolu Lisesi
Gündoğu Mah. Atatürk Cad. No:39 Ahmetbey, Lüleburgaz / Kırklareli
|Kırklareli, Babaeski
|325800702
|Cumhuriyet İlkokulu
Dindoğru Mah. Fatih Cad. No 103 Babaeski / KIRKLARELİ
|Kırklareli, Vize
|325800703
|Arife Bekir Uğurlu İlkokulu
Devlet Mah. Hoca Ahmet Yesevi Cad. No:2 Vize / Kırklareli
|Kocaeli, Körfez – Derince
|325800704
|Ahmet Taner Kışlalı İlkokulu
Esentepe Mah. Abdülhamithan Cad. No: 52 Körfez / Kocaeli
|Lüleburgaz 1
|325800705
|8 Kasım Ortaokulu
Yıldız Mah. Ferhat Akad Cad. Lüleburgaz / Kırklareli
|Lüleburgaz 2
|325800706
|8 Kasım Ortaokulu
Yıldız Mah. Ferhat Akad Cad. Lüleburgaz / Kırklareli
|Manisa
|325800707
|Polinas Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
Güzelyurt Mah. 5801. Sk. No:8 Yunusemre /Manisa
|Manisa, Şehzadeler – Karaağaçlı
|325800708
|Karaağaçlı Ortaokulu
Akıncılar, Kurtuluş Cad. Şehzadeler/Manisa
|Kocaeli, Çayırova
|325800709
|Hanife Soykan Ortaokulu
Cumhuriyet Mah. Gaziosmanpaşa Cad. Mutlu Sk. No:1 Şekerpınar, Çayırova/KOCAELİ
|Sakarya, Serdivan
|325800710
|Hacı Emine Oba Ortaokulu
Beşköprü Mah. 91. Sk. No:1 Serdivan/SAKARYA
|Tekirdağ, Ergene – Yeşiltepe
|325800711
|Yeşiltepe İnönü İlkokulu
Yeşiltepe Mah. Şht. Er İdris Özgür Cad. No:42 Ergene/Tekirdağ
|Tekirdağ, Ergene – Marmaracık
|325800712
|Marmaracık Ortaokulu
Marmaracık Mah. 1. Cad. No:14 Ergene / TEKİRDAĞ
|Tekirdağ, Ergene – Sağlık
|325800713
|Atatürk Çok Programlı Anadolu Lisesi
Sağlık Mah. Edirne 8. Sk. No:8 Ergene / Tekirdağ
|Tekirdağ, Ergene – Ulaş
|325800714
|Ulaş İlkokulu
Ulaş Mah. Atatürk Bulvarı Stadyum Sk.
Ergene / Tekirdağ
|Tekirdağ, Kapaklı
|325800715
|Sanayiciler İlkokulu
İsmetpaşa Mah. Bülent Ecevit Cad. No:9 Kapaklı / Tekirdağ
|Tekirdağ, Muratlı
|325800716
|Muratlı Halk Eğitim Merkezi
Muradiye Mah. Hamam Sk. No: 6 Muratlı/TEKİRDAĞ
|Tekirdağ, Saray
|325800717
|Mehmet Uygun İlkokulu
Pazarcık Mah. Saray Cad. No 68 Saray/TEKİRDAĞ
|Tekirdağ, Çerkezköy
|325800718
|Şehit Dinçer Ersoy İlkokulu
Gaziosmanpaşa Mah. Pehlivan Sk. No:5 Çerkezköy/Tekirdağ
|Tekirdağ
|325800719
|Süleymanpaşa İlkokulu
Ortacami Mah. Hacı İsa Sk. No:18 Süleymanpaşa / Tekirdağ
|Edirne – Konsolosluk
|325800720
|Edirne Başkonsolosluğu
Sarıcapaşa Mah. Talatpaşa Asfaltı No:146 Edirne
|Edirne 2
|325800721
|75. Yıl İlkokulu
Şükrüpaşa Mah. 170. Sk. No:1 Edirne
|Çanakkale
|325800722
|Cumhuriyet Ortaokulu
İsmetpaşa Mah. Hasan Mevsuf Sk. No: 27 ÇANAKKALE
|Çorlu, Rumeli
|325800723
|Ali Kayan Ortaokulu
İsmetpaşa Bulvarı No: 46/1 Çorlu/Tekirdağ
|Çorlu, Havuzlar 1
|325800724
|Havuzlar Ortaokulu
Havuzlar Mah. Yüksel Sk. 21 Derslik İlkokul Blok No: 5 Çorlu / Tekirdağ
|Çorlu, Havuzlar 2
|325800725
|Havuzlar Ortaokulu
Havuzlar Mah. Yüksel Sk. 21 Derslik İlkokul Blok No: 5 Çorlu / Tekirdağ
|Çorlu Havuzlar 3
|325800726
|Havuzlar Ortaokulu
Havuzlar Mah. Yüksel Sk. 21 Derslik İlkokul Blok No: 5 Çorlu / Tekirdağ
|Çorlu, Şeyhsinan 1
|325800727
|Vehbi Günaşti İlkokulu
Şeyh Sinan Mah. Güney Cad. No:50 Çorlu/TEKİRDAĞ
|Çorlu, Şeyhsinan 2
|325800728
|Vehbi Günaşti İlkokulu
Şeyh Sinan Mah. Güney Cad. No:50 Çorlu/TEKİRDAĞ
|Çorlu, Şeyhsinan 3
|325800729
|Vehbi Günaşti İlkokulu
Şeyh Sinan Mah. Güney Cad. No:50 Çorlu/TEKİRDAĞ
|Yalova
|325800730
|Gaziosmanpaşa İlkokulu
Gaziosmanpaşa Mah. 3. Sk No:1 Yalova
|Yalova, Altınova – Subaşı
|325800731
|Yalova BALGÖÇ Derneği
Merkez Mah. Cumhuriyet Cad. No:49/1 Subaşı, Altınova/Yalova
|Yalova, Çiftlikköy
|325800732
|Çiftlikköy Kültür Merkezi
500 Evler Mah. 500 Evler Cad. No:69 Çiftlikköy/Yalova