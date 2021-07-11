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Bulgaristan Seçimlerinde Türkiye’de Açılan Sandıkların Adresleri
Bulgaristan Seçimlerinde Türkiye’de Açılan Sandıkların Adresleri
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Bulgaristan Seçimlerinde Türkiye’de Açılan Sandıkların Adresleri

Bulgaristan’da 11 Temmuz 2021’de yapılacak olan Genel Seçimlerinde Türkiye’de açılan sandıkların adres bilgilerini aşağıda bulabilirsiniz.

Dünya 11.07.2021, 11:16
Bulgaristan Seçimlerinde Türkiye’de Açılan Sandıkların Adresleri
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Adana 325800621 Adana Balkan Türkleri Yardımlaşma ve Kültür Derneği
Akıncılar Mah. 3972 Sk. No:4/A Yüreğir/Adana
Ankara (Büyükelçilik) 325800622 Atatürk Bulvarı No:124 Kabaklıdere/Ankara
Ankara, Pursaklar, Tepebaşı 325800623 Ayyıldız İlkokulu
Tepebaşı Mah. Karacaoğlan Sk. No:1 Pursaklar/Ankara
Ankara, Sincan, Tandoğan 325800624 Tuna Üçler İlkokulu
Tandoğan Mah. 178 Sk. No:7 Sincan/Ankara
Antalya 325800625 Güvenlik İlkokulu
Güvendik Mah. 274 Sk. No:8 Muratpaşa/Antalya
Balıkesir 325800626 Nazmi Arıkan Fen Bilimleri Lisesi
Dinkçiler Mah. Mevlana Sk. No:3 Altıeylül/Balıkesir
Balıkesir, Bandırma 325800627 Tunç Başaran Kültür Merkezi
Hacı Yusuf Mah. Yalı Sk. No:6 Bandırma/Balıkesir
Bilecik 325800628 Malhun Hatun İlkokulu
Bahçelievler Mah. Atakent Cad. No:63 Bilecik
Bursa, Konsolosluk 325800629 Bursa Konsolosluğu
Adalet Mah. Aydın Sk. No:1 Osmangazi/Bursa
Bursa, Karacabey 325800630 Şehit Bahadır Tayfur İlkokulu
Gazi Mah. 191. Sk. No:1 Karacabey/Bursa
Bursa, Mustafa Kemalpaşa 325800631 Nilüfer Hatun Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
Vıraca Mah. Bursa Cad. No:1 Mustafakemalpaşa/Bursa
Bursa, Orhangazi 325800632 Tuna İlköğretim Okulu
Arapzade Mah. Arkaltı Cd. 11. Sk. No:4 Orhangazi/Bursa
Bursa, İnegöl 325800633 Akhisar İlkokulu
Akhisar Mah. 7. Sk. No:1 İnegöl/Bursa
Bursa, İnegöl – Yenice 325800634 Perihan Coşkun İlkokulu
Yeniceköy Mah. Rauf Denktaş Cad. 454. Sk. No:8 İnegöl/Bursa
Bursa, Yıldırım – Demetevler 325800635 Şehit Kurmay Binbaşı Ufuk Bülent Yavuz İlkokulu
Demetevler Mah. A263 Sk. No:11 Yıldırım/Bursa
Bursa, Yıldırım – Yeşilyayla 325800636 Yeşilyayla Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
Yeşilyayla Mah. Kurtbasan Cad. 4.Engin Sk. No:5, Yıldırım/Bursa
Bursa, Yıldırım – Millet 325800637 Mehmet Akif İnan İmam Hatip Lisesi
Millet Mah. Cengizhan Cd. No:15 Yıldırım/Bursa
Bursa, Yıldırım – Yunusemre 325800638 Kaşgarlı Mahmud Lisesi
Yunus Emre Mahallesi Yeşil İnciler Caddesi No:2 Yıldırım/BURSA
Bursa, Yıldırım 1 325800639 Mümin Gençoğlu 2 İlkokulu
Duaçınarı Mahallesi Kırkpınar Caddesi Okul Sokak No.1 Yıldırım/BURSA
Bursa, Kestel 1 325800640 Toplu Konutlar Ortaokulu
Yeni Mah. Osmangazi Cad. No:1 Kestel/Bursa
Bursa, Kestel 2 325800641 Toplu Konutlar Ortaokulu
Yeni Mah. Osmangazi Cad. No:1 Kestel/Bursa
Bursa, Nilüfer – Görükle 1 325800642 Ali Durmaz İlkokulu
Balkan Mah. Kanuni Cad. No:40 Görükle Göçmen Konutları, Nilüfer/Bursa
Bursa, Nilüfer – Görükle 2 325800643 Hazinedaroğlu Özkan İlkokulu
Balkan Mah. Kanuni Sk. No: 8 Görükle, Nilüfer/Bursa
Bursa, Nilüfer – Karaman 325800644 Cavit Çağlar Ortaokulu
İhsaniye Mah. Okul Sk. No: 76 Nilüfer/Bursa
Bursa, Nilüfer – Mineraliçavuş 325800645 Alara ilk ve orta okulu
Mineraliçavuş Mah. Mineraliçavuş Cad. Nilüfer/Bursa
Bursa, Nilüfer – Yüzüncüyıl 325800646 Emir Koop İlkokulu
Yüzüncüyıl Mah. Av. Cengiz Cad. No:28 Nilüfer/Bursa
Bursa, Nilüfer – Üçevler 325800647 Şehit Faik Gökçen İlk Ve Ortaokulu
Üçevler Mah. Esin Sk. No:5 Nilüfer/Bursa
Bursa, Osmangazi – Altınova 325800648 Dr. Ayten Bozkaya İlkokulu
Altınova Mah. Ali Galip Yaldız Cad. No:39 Osmangazi/Bursa
Bursa, Osmangazi – Bağlarbaşı 325800649 İnönü Ortaokulu
Bağlarbaşı Mah. 1.Okul Sk. Sümbül Sokak No: 41 Osmangazi/Bursa
Bursa, Osmangazi – Demirtaş 325800650 Demirtaş Gevher Sönmez İlkokulu
Demirtaş Sakarya Mah. 26.Sk. No: 2 Osmangazi/Bursa
Bursa, Osmangazi – İstiklal 325800651 Şehit Bkm. Onbaşı Tolga Taştan İlkokulu
İstiklal Mah. İstiklal Cad. No:2 Osmangazi/Bursa
Bursa, Osmangazi – Yenibağlar 1 325800652 Ali Hadi Türkay İlkokulu
Yenibağlar Mevkii, Hamitler Mah. Ay Cad. No:74 Osmangazi/Bursa
Bursa, Osmangazi – Yenibağlar 2 325800653 Ali Hadi Türkay İlkokulu
Yenibağlar Mevkii, Hamitler Mah. Ay Cad. No:74 Osmangazi/Bursa
Bursa, Osmangazi – Ovaakça 325800654 Ovaakça İlkokulu
Ovaakça Eğitim Mh. Okul Sk. No.1 Osmangazi/BURSA
Bursa, Osmangazi – Yunuseli 325800655 Şahin Yılmaz İlkokulu
Yunuseli Mah. 652.Sokak No:18 Osmangazi/BURSA
Büyükkarıştıran, Kırklareli 325800656 Büyükkarıştıran Çok Programlı Anadolu Lisesi
Yıldırım Mah. Zübeyde Hanım Cad. No: 28 Büyükkarıştıran, LÜLEBURGAZ/ KIRKLARELİ
Gebze 1 325800657 Kroman Çelik İlkokulu
Arapçeşme Mah. 1044/3 Sk. No: 2 Gebze/Kocaeli
Gebze 2 325800658 Kroman Çelik İlkokulu
Arapçeşme Mah. 1044/3 Sk. No: 2 Gebze/Kocaeli
Kocaeli, Darıca 325800659 Bağlarbaşı İlkokulu
Bağlarbaşı Mah. Sokullu Cad. Erkin Sok. No:2 Darıca / KOCAELİ
Eskişehir, Tepebaşı – Şirintepe 325800660 Şehit Teğmen Subutay Alkan Ortaokulu
Şirintepe Mah. Öncel Sok. No:2
Eskişehir, Odunpazarı – Çankaya 325800661 Gazi Yakup Satar Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
Çankaya Mah. Keremşah Sk. No1 Odunpazarı/ESKİŞEHİR
İzmir, Aliağa 325800662 Atatürk İlkokulu
Kültür Mah. İstiklal Cad. 248 Sokak No: 7A, Aliağa/İzmir
İzmir, Gaziemir – Sarnıç 1 325800663 Adnan Menderes İlkokulu
Menderes Mah. Vatan Cad. No.2/1 Gaziemir/İZMİR
İzmir, Gaziemir – Sarnıç 2 325800664 Adnan Menderes İlkokulu
Menderes Mah. Vatan Cad. No.2/1 Gaziemir/İZMİR
İzmir, Urla – İçmeler 325800665 ESRAR KOMAN SÜMEN ÖZEL EĞİTİM UYGULAMA OKULU
İçmeler Mah. Göçmen cad. No:17 Urla/İzmir
İzmir, Buca – Çamlıkule 1 325800666 Şehit Ömer Sarı İlkokulu
Çamlıkule Mh. 254/16 Sk. No:13 Buca / İZMİR
İzmir, Buca – Çamlıkule 2 325800667 Şehit Ömer Sarı İlkokulu
Çamlıkule Mh. 254/16 Sk. No:13 Buca / İZMİR
İzmir, Menderes – Görece 1 325800668 Mustafa Kemal İlkokulu
Görece Göçmen Konutları Hürriyet Mahallesi Atatürk Caddesi No:2 Menderes / İzmir
İzmir, Menderes – Görece 2 325800669 Görece Mustafa Kemal İlkokulu
Görece Göçmen Konutları Hürriyet Mahallesi Atatürk Caddesi No:2 Menderes / İzmir
İzmir, Menderes – Gazipaşa 325800670 Menderes Gazi İlkokulu
Gazipaşa Mah. 752 Sk. No: 4 Menderes / İzmir
İzmir, Bornova 1 325800671 Gülsefa Kapancıoğlu Anadolu Lisesi
İnönü Mah. 997. Sk. No:9 Bornova / İzmir
İzmir, Bornova 2 325800672 Gülsefa Kapancıoğlu Anadolu Lisesi
İnönü Mah. 997. Sk. No:9 Bornova / İzmir
İzmir, Bornova 3 325800673 Batıçim İlkokulu
Doğanlar Mah. 1521. Sk. Bornova / İzmir
Kocaeli, İzmit 325800674 Mehmet Alipaşa Mah. Gazi M.Alipaşa Mah. Gazi Mustafa Kemal Bul. İlkokulu Sitesi Albay İbrahim Karaoğlanoğlu Blok No: 79 İzmit / Kocaeli
İstanbul – Konsolosluk 325800675 Ahmet Adnan Saygun Cad. No: 34 Ulus, Beşiktaş/İstanbul
İstanbul, Büyükçekmece – Kumburgaz 325800676 Serdar Adıgüzel Ortaokulu
Merkez Mah. Burgaz Cad. No: 26, Kumburgaz, Büyükçekmece/İstanbul
İstanbul, Eyüpsultan 325800677 75.Yıl Yeşil Pınar İlkokulu
Yeşilpınar Mah. Gökhan Sok. No11/1 Eyüpsultan/İstanbul
İstanbul, Bahçelievler – Yenibosna 325800678 Kudret Saraçoğlu İmam Hatip Ortaokulu
Çobançeşme Mah. Mithatpaşa Cad. No: 2/3 Bahçelievler/İstanbul
İstanbul, Güneşli 1 325800679 Güneşli Ortaokulu
Bağlar Mah. Koçman Cad. No:7 Güneşli, Bağcılar/İstanbul
İstanbul, Güneşli 2 325800680 Güneşli Ortaokulu
Bağlar Mah. Koçman Cad. No:7 Güneşli, Bağcılar/İstanbul
İstanbul, Kartal 1 325800681 Öğretmen Salih Hafız Tüzün İlkokulu
Orta Mah. Yalnız Selvi Cad. Çam Ağacı Sk. No: 4 Soğanlık, Kartal/İstanbul
İstanbul, Kartal 2 325800682 Öğretmen Salih Hafız Tüzün İlkokulu
Orta Mah. Yalnız Selvi Cad. Çam Ağacı Sk. No:4 Soğanlık, Kartal/İstanbul
İstanbul, Avcılar 1 325800683 Ambarlı İlkokulu
Ambarlı Mah. Cumhuriyet Cad. No:25 Avcılar/İstanbul
İstanbul, Avcılar 2 325800684 Ambarlı İlkokulu
Ambarlı Mah. Cumhuriyet Cad. No:25 Avcılar/İstanbul
İstanbul, Arnavutköy 325800685 Hadımköy Örfi Çetinkaya Anadolu Lisesi
Hastane Mah. Haraççı Hadımköy Yolu üzeri No: 291 Hadımköy, Arnavutköy / İstanbul
İstanbul, Bayrampaşa 325800686 Şehit Büyükelçi İsmail Erez Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
Cevatpaşa Mah. Gökhan Sokağı No:8 Bayrampaşa/İstanbul
İstanbul, Başakşehir 325800687 Prof. Dr. Ahad Andıcan Ortaokulu
Başak Mah. Selçuklu Cad. No:1, Göçmen Konutları, Başakşehir/İstanbul
İstanbul, Beylikdüzü 325800688 Beylikdüzü İMKB Otaokulu
Barış Mah. Sakarya Cad. No: 17 Beylikdüzü/İstanbul
İstanbul, Gaziosmanpaşa 325800689 Bekir Sami Dedeoğlu İlokulu
Sarıgöl Mah. Altınordu Cad. No: 27 G. O. Paşa/İstanbul
İstanbul, Esenyurt 1 – Kıraç 325800690 Kıraç Nüzhet Usta Bilgincan Ortaokulu
Küçük Ayazma Cad. No:62 Kıraç, Esenyurt/İstanbul
İstanbul Esenyurt 2 – Örnek 325800691 Yunus Emre İmam Hatip Ortaokulu
Örnek Mah. 1359. Sk. No:3 Esenyurt/İstanbul
İstanbul, Zeytinburnu 325800692 Celalettin Gözüsulu İlkokulu
Beştelsiz Mah. Rauf Denktaş Cad. No:41 Zeytinburnu/İstanbul
İstanbul, Küçükçekmece 325800693 Mareşal Fevzi Çakmak Ortaokul
Fevzi Çakmak Mah. Kabil Sk. No:50 Küçükçekmece/İstanbul
İstanbul, Kağıthane 325800694 Fındıklı İlkokulu
Talatpaşa Mah. Aslangazi Cad. Yolüstü Sk. No:4 Kağıthane/İstanbul
İstanbul, Pendik, Kurtköy – Yenişehir 325800695 75.Yıl Mesut Yılmaz İlkokulu
Yenişehir Mah. Millet Cad. No: 6 Pendik/İstanbul
İstanbul, Silivri 325800696 Ertuğrul Gazi Ortaokulu
Yeni Mah. Dr. Sadık Ahmet Cad. KİPTAŞ 1. Etap Konutları No: 4 Silivri/İstanbul
İstanbul, Sultanbeyli 325800697 Şehit Vahit Kaşçıoğlu İmam Hatip Ortaokulu
Adil Mah. Ayazma Sk. No:2 Sultanbeyli/İstanbul
İstanbul, Sultangazi 325800698 Cebeci Sultançiftliği İlkokulu
Cebeci Mah. Atatürk Bulvarı No:3 Sultangazi/İstanbul
İstanbul, Çatalca 325800699 Ferhatpaşa İlkokulu
Ferhatpaşa Mah. Atatürk Cad. No:31 Çatalca/İstanbul
Kırklareli 325800700 Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Anadolu Lisesi
Bademlik Mah. Şehit Jandarma Er Salim Kubanç Sk. Blok No: 28 Kırklareli
Kırklareli, Ahmetbey 325800701 Ahmetbey Şehit Öğretmen Uğur Gören Çok Programlı Anadolu Lisesi
Gündoğu Mah. Atatürk Cad. No:39 Ahmetbey, Lüleburgaz / Kırklareli
Kırklareli, Babaeski 325800702 Cumhuriyet İlkokulu
Dindoğru Mah. Fatih Cad. No 103 Babaeski / KIRKLARELİ
Kırklareli, Vize 325800703 Arife Bekir Uğurlu İlkokulu
Devlet Mah. Hoca Ahmet Yesevi Cad. No:2 Vize / Kırklareli
Kocaeli, Körfez – Derince 325800704 Ahmet Taner Kışlalı İlkokulu
Esentepe Mah. Abdülhamithan Cad. No: 52 Körfez / Kocaeli
Lüleburgaz 1 325800705 8 Kasım Ortaokulu
Yıldız Mah. Ferhat Akad Cad. Lüleburgaz / Kırklareli
Lüleburgaz 2 325800706 8 Kasım Ortaokulu
Yıldız Mah. Ferhat Akad Cad. Lüleburgaz / Kırklareli
Manisa 325800707 Polinas Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
Güzelyurt Mah. 5801. Sk. No:8 Yunusemre /Manisa
Manisa, Şehzadeler – Karaağaçlı 325800708 Karaağaçlı Ortaokulu
Akıncılar, Kurtuluş Cad. Şehzadeler/Manisa
Kocaeli, Çayırova 325800709 Hanife Soykan Ortaokulu
Cumhuriyet Mah. Gaziosmanpaşa Cad. Mutlu Sk. No:1 Şekerpınar, Çayırova/KOCAELİ
Sakarya, Serdivan 325800710 Hacı Emine Oba Ortaokulu
Beşköprü Mah. 91. Sk. No:1 Serdivan/SAKARYA
Tekirdağ, Ergene – Yeşiltepe 325800711 Yeşiltepe İnönü İlkokulu
Yeşiltepe Mah. Şht. Er İdris Özgür Cad. No:42 Ergene/Tekirdağ
Tekirdağ, Ergene – Marmaracık 325800712 Marmaracık Ortaokulu
Marmaracık Mah. 1. Cad. No:14 Ergene / TEKİRDAĞ
Tekirdağ, Ergene – Sağlık 325800713 Atatürk Çok Programlı Anadolu Lisesi
Sağlık Mah. Edirne 8. Sk. No:8 Ergene / Tekirdağ
Tekirdağ, Ergene – Ulaş 325800714 Ulaş İlkokulu
Ulaş Mah. Atatürk Bulvarı Stadyum Sk.
Ergene / Tekirdağ
Tekirdağ, Kapaklı 325800715 Sanayiciler İlkokulu
İsmetpaşa Mah. Bülent Ecevit Cad. No:9 Kapaklı / Tekirdağ
Tekirdağ, Muratlı 325800716 Muratlı Halk Eğitim Merkezi
Muradiye Mah. Hamam Sk. No: 6 Muratlı/TEKİRDAĞ
Tekirdağ, Saray 325800717 Mehmet Uygun İlkokulu
Pazarcık Mah. Saray Cad. No 68 Saray/TEKİRDAĞ
Tekirdağ, Çerkezköy 325800718 Şehit Dinçer Ersoy İlkokulu
Gaziosmanpaşa Mah. Pehlivan Sk. No:5 Çerkezköy/Tekirdağ
Tekirdağ 325800719 Süleymanpaşa İlkokulu
Ortacami Mah. Hacı İsa Sk. No:18 Süleymanpaşa / Tekirdağ
Edirne – Konsolosluk 325800720 Edirne Başkonsolosluğu
Sarıcapaşa Mah. Talatpaşa Asfaltı No:146 Edirne
Edirne 2 325800721 75. Yıl İlkokulu
Şükrüpaşa Mah. 170. Sk. No:1 Edirne
Çanakkale 325800722 Cumhuriyet Ortaokulu
İsmetpaşa Mah. Hasan Mevsuf Sk. No: 27 ÇANAKKALE
Çorlu, Rumeli 325800723 Ali Kayan Ortaokulu
İsmetpaşa Bulvarı No: 46/1 Çorlu/Tekirdağ
Çorlu, Havuzlar 1 325800724 Havuzlar Ortaokulu
Havuzlar Mah. Yüksel Sk. 21 Derslik İlkokul Blok No: 5 Çorlu / Tekirdağ
Çorlu, Havuzlar 2 325800725 Havuzlar Ortaokulu
Havuzlar Mah. Yüksel Sk. 21 Derslik İlkokul Blok No: 5 Çorlu / Tekirdağ
Çorlu Havuzlar 3 325800726 Havuzlar Ortaokulu
Havuzlar Mah. Yüksel Sk. 21 Derslik İlkokul Blok No: 5 Çorlu / Tekirdağ
Çorlu, Şeyhsinan 1 325800727 Vehbi Günaşti İlkokulu
Şeyh Sinan Mah. Güney Cad. No:50 Çorlu/TEKİRDAĞ
Çorlu, Şeyhsinan 2 325800728 Vehbi Günaşti İlkokulu
Şeyh Sinan Mah. Güney Cad. No:50 Çorlu/TEKİRDAĞ
Çorlu, Şeyhsinan 3 325800729 Vehbi Günaşti İlkokulu
Şeyh Sinan Mah. Güney Cad. No:50 Çorlu/TEKİRDAĞ
Yalova 325800730 Gaziosmanpaşa İlkokulu
Gaziosmanpaşa Mah. 3. Sk No:1 Yalova
Yalova, Altınova – Subaşı 325800731 Yalova BALGÖÇ Derneği
Merkez Mah. Cumhuriyet Cad. No:49/1 Subaşı, Altınova/Yalova
Yalova, Çiftlikköy 325800732 Çiftlikköy Kültür Merkezi
500 Evler Mah. 500 Evler Cad. No:69 Çiftlikköy/Yalova
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