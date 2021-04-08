Bulgaristan seçimleri değişimin kapısını araladı

Ulutürk, “Seçimler Bulgaristan’da değişimin kapısını araladı. 30 yıl aradan sonra ilk defa, yeni kurulan 3 parti ilk seçimde parlamentoya girdi” dedi.

Bulgaristan’da, 4 Nisan Pazar günü kritik bir seçim gerçekleşti. 1,5 milyon Müslüman Türk’ün yaşadığı Bulgaristan’da seçim sonuçları ülkede yenilenme adına bir umut oluşturdu. Mevcut durumda hükümet kurmanın zor olacağı belirtilirken ülkede erken seçim yolu da göründü. Bulgaristan Türkleri Kültür ve Hizmet Derneği (BULTÜRK) Genel Başkanı Rafet Ulutürk, Bulgaristan’da gerçekleşen seçimlerin sonuçlarını ve olası etkilerini Millî Gazete’den Abdussamet Karataş’a değerlendirdi.

PARLAMENTO YÜZDE 33 ORANINDA YENİLENDİ

Bulgaristan seçimleri sonucunda oluşan değişime dikkat çeken Rafet Ulutürk “Secimler Bulgaristan’da değişimin kapısını araladı. 30 yıl aradan sonra ilk defa, yeni kurulan 3 parti ilk seçimde parlamentoya girdi. Bu seçimlerde Bulgar parlamentosunun yeni bileşimi yüzde 33 oranında yenilendi. Ne var ki, 31 yıldan beri demokratikleşme kapağını kaldıramayan seçmenlerin yenileşme ve değişimler gerçekleştirilmesi istekleriyle Meclis’e gönderdiği eski komünist kalıntıları da hâlâ Meclis’te yer alıyor” dedi.

TÜRK DÜŞMANLIĞI YİNE HAD SAFHADAYDI

Bu seçimlerde en belirleyici olan unsu­run yine ırkçılık ve Türk düşmanlığı olduğunu hatırlatan Ulutürk, “Bu seçimlerde kendini iyice belirgin eden Türk düşmanlığı ruhu bütün partilerin özünü ciddi anlamda zehirledi. Meclis’e giren partilerden hangisi olursa olsun HÖH-DPS katılımı ya da direkt Meclis desteğiyle kabine kurmaya kalksa, bir sonraki seçimlerde parlamento yolunu kendisi kapatır, oluşan yeni ortamda erken seçimler ise çok yakın görünüyor” şeklinde konuştu.

30 YILDIR TOPLUMSAL HİÇBİR HAKKIMIZI ALAMADIK

Ulutürk “Önümüzde yeni seçimler olma ihtimali çok yüksek ve yeni seçimlerde Müslüman Türk halkı da Bulgaristan’da yaşanacak bu büyük değişimden yararlanması gerekir. Bulgaristan’daki değişimi Avrupa’da yaşayan Bulgarlar getirecektir. Türklerin değişimini de Bulgaristan dışında yaşayanlar getirecek. Hazırlıklı olmalı ve bu değişimde yerimizi almalıyız. Bulgaristan’da en zavallı çaresiz ve kimsesiz olarak Türkler kalmıştır. 30 yılda toplumsal hiçbir hakkını alamayan halkımızın uyandırılma zamanı çoktan geçmiştir. Bu uyanış mesajının da Bulgaristan dışından geleceğine inanıyoruz” dedi.

CUMHURBAŞKANI YARDIMCILARINDAN BİRİ TÜRK OLMALI

Bulgaristan’da Türk kimliğine sahip olan bir ismi, cumhurbaşkanı yardımcısı olarak görmek istediklerini belirten Ulutürk, “Yeni erken seçimlerin Ekim ayında cumhurbaşkanı seçimleri ile birlikte yapılması öngörülüyor. Buna hazırlıklı olmamız gerekiyor. Türkler de artık kendi içinden halkın sevdiği halkı savunan kişileri parlamentoya göndermeleri gerekir ve bu gayretler sonucunda artık ilk defa bir soydaşımızı cumhurbaşkanı yardımcısı olarak görelim istiyoruz.

Bu seçimler erken bir seçimin işareti olarak Bulgaristan da değişimin kapılarını araladı ve bu değişime Müslüman Türkler olarak bizler de hazırlıklı olalım.” değerlendirmesinde bulundu. (milligazete/Abdussamet Karataş)