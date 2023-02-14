Bükreş’ten Türkiye'ye yardım tırları gelmeye devam ediyor

TİAD yetkililerinden alınan bilgiye göre Pazartesi akşam saatlerinde yola çıkmaya hazır hale getirilen, yola çıkan ve çıkmak üzere olan 16 civarında TIR bulunuyordu. 5 Tır ile silme çadır gönderildi.

İş adamı Mehmet Şimşek sosyal medya hesabından yaptığı duyuruda şu ifadeleri kullandı:

“Bugün ki yüklememizde bitmek üzere. Lojistik desteği ile ilk günden şu ana kadar tır organizasyonları ile yanımızda yer alan Fatih Gülseren kardeşimize gönülden teşekkür ediyorum. Allah razı olsun inşallah. Allah sizin gibi dostlarımızın eksikliğini göstermesin.

Hayırda yarış zamanı. İmkanı olan tüm insanları bu yarışa davet etmek istiyorum. Allah herkese nasip etmez. Gönülden isteyelim ki Rabbim yapabilmeyi nasip etsin. Kimin eli neye yetişirse az çok demeyelim bizim de az da olsa çorba da tuzumuz bulunsun.”