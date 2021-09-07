Brezilya Devlet Başkanı Bolsonaro sosyal medya platformlarına savaş açtı: Yetkileri kısıtlanacak

Bolsonaro, profillerin keyfi olarak kaldırılması ile mücadele etmek için bir yönetmelik değişikliğine ihtiyaç olduğunu ve yeni yasanın ifade özgürlüğünü korumaya yardımcı olacağını söyledi.

Başkanlık ofisi, yeni kararname ile sosyal medya şirketlerinin platformlarındaki içeriği denetleme yetkilerine açıklık getirmeyi amaçladıklarını söyledi. Kararnamenin ayrıntılarında, teknoloji devlerinin bir hesabı veya içeriği kaldırmadan önce haklı sebep göstermesi gerektiği belirtiliyor.

PROTESTOLAR ÖNCESİNDE GELEN İMZA

Duyuru, Brezilya genelinde Bolsonaro yanlısı gösterilerin arifesinde geldi. Başkanın destekçileri, geçen ay Bolsonaro’nun adını yanlış bilgi ürettiği iddiasıyla soruşturulan kişiler listesine ekleyen ülkenin kongresi ve yüksek mahkemesini protesto edecekler. Eleştirmenler ise ülkenin Bağımsızlık Günü kutlamalarına denk gelen yürüyüşlerin demokrasi için bir tehlike oluşturduğunu belirtiyor.

SOSYAL MEDYA PLATFORMLARINDAN ENGELLENMİŞTİ

Temmuz ayında YouTube, Covid-19 hakkında yanlış bilgi yaydığı için Bolsonaro’ya ait bir kanaldan yaklaşık 15 videoyu kaldırmıştı.

Kaldırılan yayınlardan bazıları, bir sıtma ilacı olan hidroksiklorokin ve anti-paraziter ilaç Ivermectin’in koronavirüse karşı tedavi olarak kullanımını teşvik eden videoları içeriyordu. Her iki ilacın da virüse karşı etkili bir tedavi olduğu kanıtlanmadı.

Ayrıca geçtiğimiz yıl Twitter ve Facebook tarafından, Bolsonaro’nun sosyal mesafe kuralına karşı çıktığı ve ülkedeki yüksek vaka sayılarının coronavirüsüne karşı bağışıklık sağlayacağına ilişkin ifadelerinin yer aldığı görüntüler de kaldırılmıştı.

Bolsonaro o zamandan beri destekçilerini Telegram ve Parler gibi alternatif platformlarda kendisiyle ilişki kurmaya teşvik ediyordu.