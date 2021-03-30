Brezilya Devlet Başkanı Bolsonaro, kabinesindeki 6 değişikliği açıkladı

Brezilya Devlet Başkanı Jair Bolsonaro, sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

Twitter hesabından açıklama yapan Bolsonaro; yeni savunma, dışişleri ve adalet bakanı ile Brezilya başsavcısı, hükümet sekreteri ve bakanlık seviyesinde görev yapan kabine şefini açıkladı.

DEĞİŞEN BAKANLAR

Devlet Başkanı Bolsonaro, dışişleri bakanlığı görevine Carlos Alberto Franco, savunma bakanlığına Walter Souza Braga Netto, adalet bakanlığına Anderson Gustavo Torres, kabine şefliğine Luiz Eduardo Ramos, Brezilya başsavcılığına Andre Luiz de Almeida Mendonça ve hükümet sekreterliğine Flavia Arruda’nın getirildiğini bildirdi.

BOLSONARO'NUN HÜKÜMETİ SÜRESİNCE EN GENİŞ KAPSAMLI KABİNE REFORMU

Böylece Ocak 2019'da göreve başlayan Bolsonaro, hükümeti süresince bugüne kadar en geniş kapsamlı kabine reformunu gerçekleştirmiş oldu.

Koronavirüs salgını nedeniyle zor günlerden geçen Güney Amerika ülkesi Brezilya'da Savunma Bakanı Fernando Azevedo e Silva istifa ettiğini duyurmuş, ülke basını Brezilya Başsavcısı Jose Levi ile Dışişleri Bakanı Ernesto Araujo'nun istifa ettiğini ileri sürmüştü.

ESKİ BAKANIN KORONAVİRÜS AŞILARINA ERİŞİMİ ZORLAŞTIRDIĞI ÖNE SÜRÜLMÜŞTÜ

Senato ve Temsilciler Meclisinin baskısı nedeniyle istifa ettiği belirtilen Araujo'nun eski ABD Başkanı Donald Trump ile benzer dış politika izlemesinin Çin ile diplomatik ilişkileri soğuttuğu ve bu nedenle koronavirüs aşılarına erişimi zorlaştırdığı öne sürülmüştü.

Özellikle karantina karşıtı tavırlarıyla öne çıkan Bolsonaro'nun, ülkesinde 310 binden fazla kişinin ölümüne sebebiyet veren ve 12,5 milyondan fazla kişide görülen koronavirüs salgınıyla mücadele yöntemi tartışma konusu olmuştu.