Brezilya bunu konuşuyor: Ünlü şarkıcının kaçamak merakı ölümle bitti

Brezilya, ünlü şarkıcı MC Kevin'in ölümünü konuşuyor. Yeni evli Brezilyalı şarkıcı otelde eşini aldatırken, yakalanma korkusu ile balkona çıktı ve buradan düşerek feci şekilde can verdi.

KARISININ GELDİĞİNİ DÜŞÜNDÜ

İddialara göre Bueno, Rio De Janeiro'da kaldığı otele arkadaşı Victor Fontenelle ile birlikte 26 yaşındaki model Bianca Domingues'i davet etti.

Bueno ve Fontenelle, burada Domingues'le birlikte oldu. İlerleyen saatlerde odanın kapısı çalınırken, Bueno çiçeği burnunda eşinin geldiğini düşündü.

5. KATTAN DÜŞTÜ

Şarkıcı, beşinci kattaki balkondan aşağıdaki kata inmeye çalıştı. 23 yaşındaki şarkıcı, bu esnada dengesini kaybetti ve yere düştü. Görgü tanıkları, 5'inci kattan düşen şarkıcının nefes almaya devam ettiğini açıkladı.

Ancak yapılan tüm müdahalelere rağmen MC Kevin, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Şarkıcının eşini aldattığı kadın, konuyla ilgili konuştu. 26 yaşındaki Bianca Domingues, 23 yaşındaki şarkıcının kendisine ilişki için 376 dolar teklif ettiğini iddia etti. Domingues, 'Evli olduğu için bunun bir sır olarak kalması gerektiğini söyledi.' dedi.