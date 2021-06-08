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Bosnalı Sırp liderin “Kilise asla yıkılmayacak” açıklaması viral oldu

Srebrenitsa yakınlarındaki evinin bahçesine izinsiz inşa edilen kiliseye karşı verdiği mücadeleyi kazanan Fata Nine’nin bahçesindeki izinsiz kilisenin Cumartesi günü yıkılması, Bosnalı Sırp lider Milorad Dodik’in “kilisenin asla yıkılmayacağına” ilişkin açıklamalarını tekrar gündeme taşıdı.

Dünya 08.06.2021, 09:18
Bosnalı Sırp liderin “Kilise asla yıkılmayacak” açıklaması viral oldu

Dodik’in “inat kilisesi” olarak andığı izinsiz kilise için “gerekirse izin çıkarılacağını” ve “kilisenin asla yıkılmayacağını” söylediği görüntüler, sosyal medyada viral oldu.

Görüntülerin ne zaman çekildiği bilinmiyor. 

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