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Boris Johnson'ın durumu ağırlaşıyor

İngiliz medyası, koronavirüsten dolayı hastaneye kaldırılan Başbakan Boris Johnson'ın nefes almakta güçlük çektiğini yazdı.

Boris Johnson'ın durumu ağırlaşıyor

İngiliz medyası, koronavirüsten dolayı hastaneye kaldırılan Başbakan Boris Johnson'ın nefes almakta güçlük çektiğini yazdı.

06 Nisan 2020 Pazartesi 16:01
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Boris Johnson'ın durumu ağırlaşıyor

Koronavirüse yakalanan İngiltere Başbakanı Boris Johnson, 10 gün boyunca ateşinin düşmemesi nedeniyle dün hastaneye kaldırıldı.

Boris Johnson, başkent Londra'da adı açıklanmayan bir hastanede tedavi altına alındı.

Başbakanlık Ofisi yetkilileri, acil bir durumun olmadığını ve Johnson'ın görevinin başında olmayı sürdürdüğü, meslektaşları ve memurlarla düzenli temas halinde olacağını söyledi.

Başbakanlık sözcüsü, Johnson'ın "gerektiği kadar" hastanede kalacağını ifade etti.

Her ne kadar bu yönde açıklamalar yapılsa da İngiliz basınında, farklı iddialar yer aldı.

NEFES ALMAKTA GÜÇLÜK ÇEKİYOR

The Guardian gazetesi, yaşanan gelişmelerin, Boris Johnson'ın durumunun kötüye gittiği yönündeki söylentilerin ardından geldiğini yazdı.

Gazetenin haberinde, İngiliz başbakanın doktorlarının, Johnson'ın ciddi derecede hasta olduğu ve nefes almakta güçlük çekmesinden endişe duyduğu aktarıldı.

SİGARA - PURO SEVİYOR

Bununla birlikte, koronavirüs tedavisi altındaki Johnson'ın daha önce zaman zaman tütün ürünleri içtiği de biliniyor.

Johnson'ın, 27 Mart'ta koronavirüs testinin pozitif çıktığı açıklanmıştı.

Boris Johnson'ın durumunun kötüleşmesi ve hastanede kalma süresinin uzaması halinde yerine, Dışişleri Bakanı Dominic Raab bakacak.

Raab, bugün İngiliz hükümetinin salgınla ilgili politikasını belirleyen C-19 Komitesi'nin toplantısına başkanlık edecek.

Dominic Raab

KORONAVİRÜS KAPTIĞINDAN ŞÜPHELENİLMİŞTİ

Dışişleri Bakanı Dominic Raab'ın Mart ayının başında Boris Johnson'ın bir konuşması sırasında sayısız defa öksürmesi sosyal medyada "Raab Covid-19'a mı yakalandı?" yorumları yapılmasına yol açmıştı. Ancak Raab değil Boris Johnson koronavirüse yakalandı.

Son Güncelleme: 06.04.2020 16:38
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