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Bomba iddia: Rusya, Ukrayna'yı bu gece saat 04.00'te işgal edecek

haberler.com'dan Erdem Aksoy'un haberine göre dünya, Rusya'nın olası bir Ukrayna işgaline kilitlenmiş durumda. Rusya'nın bugün 10 bin askerini kışlalara geri çektiğini duyurmasına rağmen Kiev yönetimi ülkeyi koruma hazırlıklarına son sürat devam ederken, ABD ise iki ülkeyi savaşa sürüklemekte kararlı görünüyor. ABD'li üst düzey bir istihbarat yetkilisi, Rusya'nın bu gece Türkiye saatiyle 04.00'te Ukrayna'yı tahrip gücü yüksek silahlarla vurup 200 bin askerle işgal edeceğini iddia etti.

Dünya 15.02.2022, 16:44
Bomba iddia: Rusya, Ukrayna'yı bu gece saat 04.00'te işgal edecek

Amerikan üst düzey bir istihbarat yetkilisi, Rusya'nın bu gece Türkiye saatiyle 04.00'te Ukrayna'yı tahrip gücü yüksek silahlar ile vurup 200 bin askerle işgal edeceğini edeceğini öne sürdü.

RUSYA'NIN TANSİYONU DÜŞÜREN AÇIKLAMALARINA RAĞMEN UKRAYNA TEMKİNLİ

İngiliz The Sun'ın haberine göre kaynaklar, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in "Geri çekileceğiz" açıklamasına rağmen Ukrayna'nın ülkeyi koruma hazırlıklarına devam ettiğini söyledi.

UKRAYNA HAVA SALDIRILARINA KARŞI BARİKATLARI KONUŞLANDIRDI

İstihbarat yetkilisinin dünyayı ayağı kaldıran iddiasına göre, Putin bu gece Türkiye saatiyle 04.00'te askeri birliklere işgal emri verecek. Ukrayna, tankları sınıra doğru hareket ettirdikten sonra hava saldırılarına karşı barikatları konuşlandırdı.

RUSYA 10 BİN ASKERİNİ KIŞLALARA GERİ ÇEKTİĞİNİ DUYURMUŞTU

Rusya ise bugün yaptığı açıklamada; batı ve doğuda tatbikat yapan yaklaşık 10 bin askeri kışlalara geri çektiğini açıklamıştı.

NATO: GERİLİMİN AZALDIĞINA DAİR İŞARETLER GÖRMEDİK

Öte yandan NATO Genel Sekreteri Stoltenberg "NATO-Rusya ilişkilerini görüşmeye hazırız ancak temel prensiplerden ödün vermeyeceğiz. Ukrayna için temkinli iyimserlik gerekiyor. Sahada gerilimin azaldığına dair işaretler görmedik hala yeni bir saldırı mümkün" açıklamasında bulundu.

"SALDIRI İÇİN TÜM UNSURLAR OLUŞTU"

Stoltenberg, Rusya'nın olası bir saldırı durumu için tüm unsurların oluştuğuna dikkat çekerek "Ukrayna'ya bir saldırı için tüm unsurlar oluştu" ifadelerini kullandı.

#Rusya #Ukrayna #savaş
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