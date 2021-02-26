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Boeing 777 uçağında yine arıza

ABD'de United Airlines'a ait Boeing 777-200 tipi yolcu uçağının motorunun patlamasının ardından bugün Rossia Airlines'e ait Boeing 777 tipi uçakta arıza meydana geldi. Motor arızasının ardından uçak Moskova'ya acil iniş yaptı.

Dünya 26.02.2021, 12:12
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Boeing 777 uçağında yine arıza

ABD'de geçtiğimiz günlerde 231 yolcu ve 10 mürettebatın bulunduğu United Airlines'a ait Boeing 777-200 tipi yolcu uçağı, Honolulu'ya gitmek üzere havalandıktan sonra arızalanmıştı. Motorunun patlaması üzerine uçaktan fırlayan bazı parçalar Colorado Broomfield'daki bir evin üzerine düşmüş, pilotlar ise motoru patlayan uçağı Denver Uluslararası Havalimanı'na indirmeyi başarmıştı. Olayın üzerinden bir hafta geçmeden Boeing 777 tipi uçakta arıza meydana geldi. Hong Kong'dan kalkış yaparak İspanya'nın başkenti Madrid'e kargo taşıyan Boeing 777 tipi Rossia Airlines'e ait uçağın sol kanat motor kısmında arıza meydana geldi. Motordan çıkan alevlerin üzerine pilotlar Moskova ile bağlantıya geçerek iniş izni istedi. Moskova'daki Şeremetyovo Uluslararası Havaalanı'nda güvenlik önlemleri alındıktan sonra uçağa iniş izni verildi. Büyük tehlike atlatan uçak acil iniş gerçekleştirdi.

Öte yandan, uçaktaki kargo ise sevkiyatı başka bir uçakla Madrid'e gerçekleştirecek. Uçak motorundaki arıza ile ilgili uzmanlar incelemeler yapacak.

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