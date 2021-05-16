BM Genel Sekreteri Guterres'den ateşkes çağrısı: 'Kontrol edilemez bir krize sürükleyebilir'

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK), İsrail ve Filistin arasındaki devam eden çatışmalar ve İsrail'in Gazze Şeridi'ne düzenlediği hava saldırılarını görüşmek üzere 3'üncü kez toplandı. BM Genel Sekreteri Antonio Guterres yaptığı konuşmada, İsrail-Filistin arasındaki ölümcül şiddetin derhal sona ermesi çağrısında bulunarak, çatışmanın bölgeyi "kontrol edilemez" bir krize sürükleyebileceği konusunda uyardı. Yaklaşık 200 kişinin hayatını kaybettiği çatışmaları "son derece korkunç" olarak nitelendiren Gutteres, çatışmaların ve şiddet olaylarının derhal durması gerektiğine vurgu yaptı. Gutteres, çatışmaların sadece işgal altındaki Filistin topraklarında ve İsrail'de değil tüm bölgede kontrol edilemez bir güvenlik ve insani krizi açığa çıkaracağını ifade ederek, çatışmaların bölgede aşırılığı daha da artırma potansiyeline sahip olduğunu belirtti.

“Gazze'deki medya bürolarının yıkılması son derece endişe vericidir"

"Bu anlamsız kan dökme, terör ve yıkım döngüsü derhal durmalıdır" diyen Gutteres, İsrail'in ABD merkezli haber ajansı Associated Press (AP) ve Katar merkezli Al Jazeera televizyon kanalına ait ofislerin bulunduğu binaya düzenlediği saldırının endişe verici olduğunu ifade etti. Guterres, "Gazetecilerin korkusuzca ve taciz edilmeden çalışmasına izin verilmelidir. Gazze'deki medya bürolarının yıkılması son derece endişe vericidir" dedi. Guterres, "Bir tarafta roket ve havan, diğer tarafta hava ve topçu bombardımanları durmalı. Tüm taraflara bu çağrıya kulak vermeli” ifadelerini kullandı. Filistinlileri Kudüs'ten kovma çabalarının krizi tetiklemeye yardımcı olduğunu belirten Gutteres, aşırılık yanlısı Yahudi hareketlerinin yükselişine de değindi. Guterres, "İsrail'de kendisiniz kanun koyucu sanan grupların ve çetelerin şiddeti, hali hazırda kötüleşen krize daha da korkunç bir boyut kattı” ifadelerini kullanarak, "Her iki tarafın liderleri, kışkırtıcı söylemlerden kaçınmalı ve artan gerilimi düşürme sorumluluğuna sahip" dedi.

Filistin'de BMGK'ye İsrail'e uluslararası baskı çağrısı

Filistin Dışişleri Bakanı Riad al Maliki, BM Güvenlik Konseyi toplantısında yaptığı konuşmada, uluslararası toplumu İsrail'e baskı yapmaları çağrısında bulunarak, “Halkımızın katlandığı dehşeti tarif edecek söz yok” dedi. İsrail'in Gazze Şeridi'ne düzenlediği hava saldırılarına değinen Maliki, “Hanginizin uyanacağını bilmeden uyumanın ne anlama geldiğini düşünün. İsrail, Gazze'deki Filistinlileri birer birer öldürüyor. İsrail halkımıza zulmediyor, savaş suçları ve insanlığa karşı suçlar işliyor" dedi. Maliki, "İsrail, Gazze'deki Filistinlileri birer birer öldürüyor. İsrail halkımıza zulmediyor, savaş suçları ve insanlığa karşı suçlar işliyor" ifadelerini kullandı.