BM Genel Merkezi'nde alarm: Bina kapatıldı

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Merkezinin 42. Cadde üzerindeki girişinde silahlı olduğu belirtilen ve üzerinde kırmızı bir ceket olduğu görülen şüpheli yüzünden 1. Cadde trafiğe kapatıldı.

BM Güvenlik Birimi de bina dışındaki "güvenlik durumu" nedeniyle tüm personel, diplomat ve gazetecilere binadan ayrılmamaları yönünde uyarı gönderdi.

New York Polis Departmanından ekipler bina dışında bekliyor.