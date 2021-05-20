BM'den Gazze açıklaması

Birleşmiş Milletler (BM), İsrail'in Gazze'ye saldırıları sonucu en az 75 bin Filistinlinin yerinden edildiğini duyurdu.

Gazze'deki Sağlık Bakanlığı, daha önce yaptığı açıklamada İsrail'in 10 Mayıs'tan bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda 64'ü çocuk olmak üzere 227 kişinin yaşamını yitirdiğini bildirmişti.

ATEŞKES NE ZAMAN OLACAK?

İsrailli güvenlik yetkililerinin, Gazze Şeridi'nde cuma gününden önce ateşkese gidilmesini beklemedikleri bildirildi.





İsrail'in Kanal 12 televizyonunda yer alan haberde, İsrailli güvenlik yetkililerin Gazze'ye düzenlenen saldırıların cumadan önce sonlandırılmasını ummadıkları belirtildi.





ABD Başkanı Joe Biden, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile dün telefonda görüşmüş bölgede ateşkese giden yolda gün içinde gerginliğin ciddi derecede düşürülmesini beklediğini iletmişti.





Netanyahu ise Biden'a "hedefi gerçekleşene dek bu operasyona devam etmekte kararlıyım." diyerek Gazze'ye saldırıların süreceği cevabını vermişti.