Bitcoin'in babası Nakamoto en zengin 15’inci kişi

Yapılan tahminlerde Bitcoin’in giderek değerli hale gelmesinin Nakamoto’yu da milyarder yaptığı ortaya çıktı. Nakamoto’nun elinde ne kadar Bitcoin olduğu bilinmiyor.

Nakamoto’nun net servetinin 73 milyar dolar olduğu, 750 bin-1.1 milyon BTC’ye sahip olduğu tahmin ediliyor.

Bitcoin’in değeri geçen yıla göre yüzde 300’den fazla arttı, en son 68 bin doların üzerinde çıkmıştı.

Bitcoin’in değerinin 100 bin dolara çıkabileceği tahminleri de yapılıyor.

Bunun gerçekleşmesi durumunda Satoshi Nakamoto’nun yatırımcı Warren Buffett’la benzer bir servete ulaşarak dünyanın en zengin 10 kişisi arasına girebileceği de aktarılıyor.

Ayrıca ABD’de görülen bir dava, Satoshi Nakamoto’nun gerçek kimliğinin ortaya çıkmasına neden olabilir.