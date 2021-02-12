Birleşik Krallık ekonomisi 2020’de yüzde 9,9 daraldı

Birleşik Krallık Ulusal İstatistik Ofisi (ONS) gayri safi yurtiçi hasıla verilerine göre, Birleşik Krallık ekonomisi dördüncü çeyrekte yüzde 1 büyürken, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 7,8 daraldı. COVID-19 salgını ve salgın karşısında alınan tedbirler etkisiyle ülke ekonomisi. 2009 yılındaki küresel ekonomik krizde yaşanan daralmanın yaklaşık iki katı kadar gerçekleşti ve 2020 yılında yüzde 9,9 daraldı.

Birleşik Krallık hizmet sektörü aralık ayında, kasım ayındaki yüzde 3,1’lik daralma ardından, yüzde 1,7 büyüdü.

Ülkenin sanayi üretimi aralık ayında aylık yüzde 0,2 büyürken, yıllık bazda yüzde 3,3 daraldı. ONS verilerine göre aylık değişimde en büyük katkı yüzde 0,7 ile elektrik ve gaz üretiminden geldi. İmalat aylık yüzde 0,3 artarken, madencilik sektörü yüzde 0,9 daraldı.

ONS Birleşik Krallık ticaret dengesindeki açığın yılın son çeyreğinde 10,9 milyar sterlin artışla 14,3 milyar sterline ulaştığını açıkladı. Ticaret dengesindeki aylık değişim ise 300 milyon sterlinlik açıkla, 5,6 milyar sterlin oldu.

KAYNAK: DUNYA