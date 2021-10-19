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Bill Gates, çalışanına uygunsuz e-posta atmakla suçlandı

ABD'li milyarder Bill Gates'in Microsoft'un yöneticisi olduğu dönemde şirket çalışanlarından birine 'uygunsuz e-postalar' göndermekle suçlandı.

Dünya 19.10.2021, 13:56
Bill Gates, çalışanına uygunsuz e-posta atmakla suçlandı

Microsoft'un eski CEO'su ve Bill ve Melinda Gates Vakfı yöneticisi Bill Gates, 12 yıl önce şirket çalışanlarından birine 'uygunsuz e-postalar' göndermekle suçlandı.

2020'de Microsoft'taki görevinden ayrılan Gates'in 2008 yılında bir çalışanıyla arasındaki e-posta trafiği, şirket yönetiminin dikkatini çekti.Bill Gates'le ilgili şok iddia: Bir kadın çalışanla...

Wall Street Journal (WSJ) gazetesinde yer alan habere göre Gates'in e-postalarda şirket yöneticilerinden Maria Klawe'e yönelik flörtöz bir tavır takındığı ve çalışana uygunsuz tekliflerde bulunduğu öne sürüldü.

Habere göre şirkette dönemin Başkan Yardımcısı Brad Smith ve İnsan Kaynakları Başkan Yardımcısı Lisa Brummel, durumu fark ettikten sonra Gates'e ulaştı.

Bununla birlikte haberde, Gates'in uyarıların ardından söz konusu e-postalara son vermeyi kabul ettiği belirtildi.

Sözcüsü yalanladı

Öte yandan Gates'in sözcüsü, iddiaları yalanladı.

The Guardian gazetesine konuşan sözcü, "İddialara gerçek dışı.

Bu dedikoduları çıkaran kişilerin konuyla ilgili direkt bilgisi yok" ifadelerini kullandı.

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