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Biden, İsrail hakkında soru sormak isteyen muhabiri ezmekle ‘tehdit etti’

ABD Başkanı Joe Biden, Michigan eyaletindeki Ford montaj fabrikasına yaptığı ziyaret sırasında bir gazetecinin kendisine İsrail-Filistin gerilimi hakkında soru sormasına izin vermedi.

Dünya 20.05.2021, 09:27 20.05.2021, 09:30
Biden, İsrail hakkında soru sormak isteyen muhabiri ezmekle ‘tehdit etti’

USA Today’ın aktardığına göre, ABD Başkanı Joe Biden, kendisine İsrail-Filistin çatışması hakkında soru sormak isteyen bir gazeteciye şaka yaparak, kamyonla ezmekle tehdit etti.

Ford’un ürettiği elektrikli kamyonun direksiyonunda bulunan ABD lideri, kendisine İsrail-Filistin gerilimi hakkında soru sormak istediğini söyleyen kadın gazeteciye, “Hayır, soramazsınız. Tabii eğer, kendinizi kamyonun önüne atıp gaza basmamı beklemezseniz” diye yanıt vererek, hemen ardından bunun bir şaka olduğunu söyledi.  

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