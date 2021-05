Biden, İsrail hakkında soru sormak isteyen muhabiri ezmekle ‘tehdit etti’

USA Today’ın aktardığına göre, ABD Başkanı Joe Biden, kendisine İsrail-Filistin çatışması hakkında soru sormak isteyen bir gazeteciye şaka yaparak, kamyonla ezmekle tehdit etti.

Ford’un ürettiği elektrikli kamyonun direksiyonunda bulunan ABD lideri, kendisine İsrail-Filistin gerilimi hakkında soru sormak istediğini söyleyen kadın gazeteciye, “Hayır, soramazsınız. Tabii eğer, kendinizi kamyonun önüne atıp gaza basmamı beklemezseniz” diye yanıt vererek, hemen ardından bunun bir şaka olduğunu söyledi.

One reporter interrupts the circus of media sycophants fawning over the dear leader to ask about Israel-Palestine, Biden threatens to run them over, the reporters giggle and Biden rides away to send Netanyahu more family-exterminating US missiles pic.twitter.com/hIlQT7iUfV