Biden, İsrail hakkında soru sormak isteyen muhabiri ezmekle ‘tehdit etti’

USA Today’ın aktardığına göre, ABD Başkanı Joe Biden, kendisine İsrail-Filistin çatışması hakkında soru sormak isteyen bir gazeteciye şaka yaparak, kamyonla ezmekle tehdit etti.

Ford’un ürettiği elektrikli kamyonun direksiyonunda bulunan ABD lideri, kendisine İsrail-Filistin gerilimi hakkında soru sormak istediğini söyleyen kadın gazeteciye, “Hayır, soramazsınız. Tabii eğer, kendinizi kamyonun önüne atıp gaza basmamı beklemezseniz” diye yanıt vererek, hemen ardından bunun bir şaka olduğunu söyledi.