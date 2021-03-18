Biden'ın ''Katil Putin''açıklamasına Rusya'dan cevap!

ABD Başkanı Joe Biden'ın Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e 'katil' demesinin ardından Rusya'dan yanıt geldi.

Kremlin tarafından yapılan açıklamada, "Biden'ın Putin yorumu çok kötü, ilişkimizi gözden geçireceğiz" ifadeleri kullanıldı.

NE OLMUŞTU?

ABD Başkanı Joe Biden, ABC News programında sunucu Stephanopoulos’un sorularını yanıtlamıştı.

Sunucu Stephanopoulos'un Biden'a, ABD İstihbarat ofisinin yayımladığı 2020 seçim raporunu hatırlatması üzerine "Putin, bir bedel ödeyecek, bunu kısa süre içerisinde göreceksiniz" diyerek Rusya'ya gözdağı vermişti.

'Putin'in bir katil olduğunu düşündüğünü' de sözlerine ekleyen Biden, Rusya'nın 2020 ABD 'seçimlerine müdahale' ettiği iddiasını yinelemişti.

Beyaz Saray Sözcüsü Jen Psaki ise, Rusya ile ilişkilerinin Donald Trump döneminden farklı olacağına işaret ederek, "Rusya'dan kesinlikle yaptıklarının hesabı sorulacaktır" ifadesini kullanmıştı.