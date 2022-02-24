ABD Başkanı Joe Biden, ulusal güvenlik konseyini Ukrayna’daki gelişmeler gündemiyle topladı. Toplantı sonrası Biden, ABD ve müttefiklerinin Rusya'ya uygulayacağı yeni yaptırımları duyurdu.

ABD Başkanı Joe Biden, Rusya’nın Ukrayna’ya saldırmasının ardından ulusal güvenlik konseyini topladı. Ukrayna’daki gelişmelerin gündeme geldiği toplantı sonrasında Biden, ABD ve müttefiklerinin Rusya'ya uygulayacağı yeni yaptırımları açıkladı.

Biden, "G7 liderleri Rusya’ya sert ve yıkıcı yaptırım paketleri üzerine anlaştı" dedi.

Biden, dün yaptığı yazılı açıklamada G7 liderleri ile görüşmesi sonrası Rusya'ya Ukrayna'ya askeri harekatı için ABD ve müttefikleri tarafından uygulanacak yeni yaptırımları duyuracağı bir konuşma yapacağını ifade etmişti.

Beyaz Saray yetkilisi, gazetecilere yaptığı yazılı açıklamada, Biden'ın sabah saatlerinde Beyaz Saray Durum Odasında ulusal güvenlik ekibiyle bir araya geldiğini bildirmişti.

Toplantıda, Rusya'nın Ukrayna'ya askeri müdahalesi sonrası bölgede yaşanan son gelişmelerin ele alındığı aktarılmıştı.

DONBAS KRİZİ VE RUSYA’NIN ASKERİ MÜDAHALESİ

Ukrayna’da 2014’teki Meydan olaylarının ardından, Batı yanlısı bir hükümet yönetime geldi ve Devlet Başkanı Viktor Yanukoviç ülkeden kaçtı. Rusya, Kırım’ı yasa dışı şekilde ilhak etti. Ukrayna’da Rus etnik kökene sahip nüfusun yoğun olarak yaşadığı Donetsk ve Luhansk bölgelerinde ayrılıkçılar sözde yönetimler ilan etti. Rusya’nın desteklediği ayrılıkçı güçlerle Ukrayna ordusu arasında kanlı çatışmalar yaşandı. Batılı güçlerin Moskova nezdinde devreye girmesiyle 2014 ve 2015’te Minsk Anlaşmaları imzalandı. Ancak ateşkes ihlalleri sürdü. Şubat itibarıyla çatışmalarda yaklaşık 14 bin kişi hayatını kaybetti.

Rusya, 2021 yılı sonlarında Ukrayna sınırında on binlerce asker konuşlandırmaya başlayarak dikkatleri üzerine çekti. ABD, Rusya’nın işgale hazırlandığını yinelerken Rusya bunu reddetti. Batılı ülkeler Rusya’yı yaptırımlar uygulamakla tehdit ederken Moskova yönetimi, Donbas’taki ayrılıkçı yönetimleri tanıdı ve 24 Şubat’ta Ukrayna topraklarına askeri harekat başlattı.

Rus lider Vladimir Putin, amaçlarının, “Kiev tarafından soykırıma maruz kalan insanları korumak, Ukrayna’yı Nazizm'den ve militarizmden arındırmak” olduğunu savunarak Ukrayna ordusuna silah bırakma çağrısı yaptı.