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Biden, Çin’i durdurmak için plan hazırlıyor
ABD’de seçim döneminde kısa bir ara verilen Çin’e yönelik yaptırımlar yeniden gündeme geldi. ABD yönetiminin özel bir plan hazırladığı belirtiliyor
Dünya 11.03.2021, 09:54
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ABD ve Çin arasında krize dönüşen ticaret savaşlarında yeni bir sayfa açılıyor. Washington Post gazetesinin haberine göre, Biden yönetiminin teşvik paketi sonrasında ikinci büyük adımı Çin'e yönelik tedbirler olabilir. Habere göre, Demokrat Senatör Charles E. Schumer, Çin'in küresel ölçekte artan gücünü önleyecek ve ABD'nin etkinliğini artıracak bir plan üzerinde çalışıyor. Planla ABD'nin imalat kapasitesinin ve tedarik zincirlerinin güçlendirilmesi hedefleniyor. Pakette 5G gibi konuların da yer alacağı ifade ediliyor.