Biden, Çin’i durdurmak için plan hazırlıyor

ABD ve Çin arasında krize dönüşen ticaret savaşlarında yeni bir sayfa açılıyor. Washington Post gazetesinin haberine göre, Biden yönetiminin teşvik paketi sonrasında ikinci büyük adımı Çin'e yönelik tedbirler olabilir. Habere göre, Demokrat Senatör Charles E. Schumer, Çin'in küresel ölçekte artan gücünü önleyecek ve ABD'nin etkinliğini artıracak bir plan üzerinde çalışıyor. Planla ABD'nin imalat kapasitesinin ve tedarik zincirlerinin güçlendirilmesi hedefleniyor. Pakette 5G gibi konuların da yer alacağı ifade ediliyor.

NİSAN AYINDA SENATODA



Öte yandan ABD Senatosu Dış İlişkiler Komitesi Başkanı Senatör Bob Menendez, Senato'nın Çin'den kaynaklı tehditlerin ortadan kaldırılmasına yönelik bir karar tasarısının Nisan ayında Senato'da oylanabileceğini umduğunu söyledi.



Menendez , Cumhuriyetçiler ile birlikte çalıştıklarını, üzerinde anlaştıkları pek çok konu bulunduğunu da ifade etti.



Hazırlanacak paketin Çin ile teknolojide ve diğer planlardaki ekonomik rekabeti düzelteceğini belirten Menendez, bunun yanı sıra insan hakları ve demokratik değerlerin de bu pakette yer alacağını vurguladı.