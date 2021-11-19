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Biden ameliyat oldu, yetkilerini geçici olarak Kamala Harris devraldı

ABD Başkanı Joe Biden, bugün rutin kolonoskopi olacağı süreçte yetkilerini Başkan Yardımcısı Kamala Harris'e devretti. Üç saatlik bir sürede Başkanlık yetkilerini devralan Harris, kısa bir süre de olsa, bu makama gelen ilk kadın oldu.

Dünya 19.11.2021, 18:46
Biden ameliyat oldu, yetkilerini geçici olarak Kamala Harris devraldı

ABD Başkanı Joe Biden, bugün rutin kolonoskopi olacağı için anestezi altındayken yetkilerini ABD Başkan Yardımcısı Kamala Harris'e devretti

Beyaz Saray Sözcüsü Jen Psaki, yaptığı yazılı açıklamada, Biden'ın bugün rutin kontroller için Washington DC yakınlarındaki Walter Reed Askeri Hastanesine gideceğini duyurdu.

Psaki, "Buradayken Başkan rutin kolonoskopi olacak. 2002 ve 2007'de eski Başkan George W. Bush'un durumunda da olduğu gibi, Anayasa maddesi gereği Biden, anestezi etkisinde olduğu süreçte görevlerini Başkan Yardımcısı Harris'e devredecek. Harris, bu süreçte Beyaz Saray'ın Batı Kanadındaki kendi ofisinden çalışacak." ifadesini kullandı.

Sözcü Psaki, günün ilerleyen saatlerinde Biden'ın sağlık kontrolüne ilişkin yazılı bir özet yayımlayacakları bilgisini paylaştı.

ABD Anayasasının 25. Ek Maddesine göre, Başkan görevini yapamayacak bir sorun yaşadığında ya da bilinci kapanacak bir ameliyata gireceğinde, görevlerini başkan yardımcısına devredebiliyor.

Cumartesi günü 79 yaşına giren Biden, ABD tarihinde başkan olarak göreve başlayan en yaşlı kişi oldu.

YETKİLERİ GERİ ALDI

Rutin kolonoskopi öncesi yetkilerini Başkan Yardımcısı Kamala Harris'e devreden ABD Başkanı Joe Biden, anestezinin etkisinden çıkmasının ardından görevini yeniden devraldı.

Beyaz Saray Sözcüsü Jen Psaki, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Başkan Biden sabah 11.35'te Başkan Yardımcısı Harris ve Beyaz Saray Özel Kalem Müdürü ile görüştü. Bu saatte Biden gayet iyi durumdaydı ve yetkilerini tekrar devraldı." ifadesini kullandı.

Psaki, Biden'ın rutin sağlık kontrollerinin kalan kısmını tamamlamak için bir süre daha Walter Reed Askeri Hastanesi'nde kalacağını sözlerine ekledi.

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