Biden: 'ABD, Afrika ülkelerine 150 milyon dolarlık İklim Uyumu fonu sağlayacak'

ABD Başkanı Joe Biden, Mısır'ın Sharm El-Sheikh kentinde düzenlenen Birleşmiş Milletler (BM) İklim Zirvesi'ne (COP27) katılarak, ABD'nin iklim kriziyle mücadelesindeki taahhütlerini vurguladı. ABD'nin iklim kriziyle mücadelede lider rolünü geri almaya hazır olduğunu söyleyen Biden, COP27 İklim Zirvesi'nde yaptığı konuşmada, ABD'nin İklim Uyum fonu taahhüdünü arttırdığını duyurdu. Biden iklim kriziyle mücadele çerçevesinde, Afrika ülkelerinin iklim acil durumuna uyum sağlamasına yardımcı olmak için 150 milyon dolarlık bir fon ayrıldığını aktardı. İklim krizinin "dünya için varoluşsal bir tehdit" olduğunu söyleyen Biden, ABD'nin 2030 yılına kadar karbon emisyon hedefini tutturacağını ifade etti. Biden, "Burada ABD Başkanı olarak içtenlikle söylüyorum; Amerika Birleşik Devletleri 2030 yılına kadar emisyon hedeflerimizi karşılayacaktır" dedi.

Biden, konuşması sırasında ABD'nin eski Başkanı Donald Trump yönetiminde ABD'nin Paris İklim Anlaşması'ndan çekilmesinden dolayı özür diledi. İyi bir iklim politikasının, iyi bir ekonomi politikasına bağlı olduğunu ifade eden Biden, "ABD'nin yapması gereken ve dünyanın geri kalanı için yapmak zorunda olduğumuz dönüşümsel değişiklikleri yapmaya kararlı olarak başkanlığa geldim. ABD'yi iklim konusunda güvenilir ve komite küresel lideri olarak yeniden yapılandıracağım. Emisyon hedeflerine ulaşmak için her ulusun adım atması gerekiyor. Bu toplantıda iklim hedeflerimizi yenilemeli ve yükseltmeliyiz. ABD harekete geçiyor. Herkes harekete geçmeli. Bu, küresel bir görev ve sorumluluktur” ifadelerini kullandı. Biden ABD'nin zorlukları aciliyetle karşıladığını söyleyerek daha temiz enerji için akıllı tarımı destekleyen Enflasyon Azaltma Yasasını duyurdu. Biden, sera gazı metanı üzerinde daha fazla kısıtlamaya yönelik yönetiminin yeni kurallar aldığını duyurarak ayrıca bu doğrultuda yabancı ülkelerle yeni ortaklıkların olduğunu aktardı.

"Rusya'nın savaşı, dünyayı fosil yakıtlara bağımlılıktan kurtarma ihtiyacının aciliyetini artırıyor"

Rusya'nın Ukrayna'daki savaşına değinen Biden, Avrupa'daki bir kara savaşının enflasyona kadar bir dizi kriz, uluslararası odağın dikkatini dağıttığını söyledi. Biden, “Bu arka planda, iklim taahhütlerimizi ikiye katlamamız her zamankinden daha acil. Rusya'nın savaşı, yalnızca dünyayı fosil yakıtlara bağımlılığından kurtarma ihtiyacının aciliyetini artırıyor" dedi.