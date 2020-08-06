Beyrut'taki patlama neden oldu? Beyrut'taki patlamanın sebebi nedir?

Beyrut limanında geçtiğimiz gün yaşanan patlama, 100'ü geçkin kişinin ölmesine, binlerce insanın ise yaralanmasına neden oldu. Korkutucu görüntülerin servis edildiği patlamaya dair son dakika haberleri gelmeye devam ediyor. Sosyal medyada kısa sürede yayılan patlama sonrası Beyrut'taki patlamanın sebebi nedir? Beyrut limanı neden patladı? sorularına yanıt aranmaya başlandı. İsrail Başbakanı Netanyahu, 2018 yılında Birleşmiş milletler Genel Kurulu'nda yaptığı konuşmada Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta meydana gelen devasa patlamanın yaşandığı bölgeyi işaret ederek "Düşmanlarımızın kendine ölümcül silahlar ile donatmasına asla izin vermeyeceğiz. Bugün Hizbullah'a bir mesajım var. İsrail ne yaptığınızı biliyor, İsrail bunu nerede yaptığınızı biliyor ve İsrail bu olaydan kurtulmanıza izin vermeyecek" ifadelerini kullanmıştı. Peki Beyrut'taki patlamanın sebebi nedir? Beyrut limanı neden patladı? İşte Beyrut'taki patlamanın sebebi ile ilgili ayrıntılar...

BEYRUT'TAKİ PATLAMANIN SEBEBİ NEDİR?

Lübnan'ın başkenti olan Beyrut'ta halkın büyük çoğunluğunu Araplar, Lübnanlılar, Filistinli mülteciler ve Suriyeliler oluşturuyor. Cumhurbaşkanı Mişel Avn, kabinesini acil olarak toplarken, hem gübrelemede hem de bomba yapımında kullanılan amonyum nitrat maddesinin patladığını açıkladı. 6 yıldır limanda hiçbir güvenlik önlemi olmadan saklanan amonyum nitratın miktarının ise tam 2.750 ton olduğu açıklandı. Beyrut'taki patlamanın sebebini yetkililer hala araştırmaya devam etseler de Beyrut limanında gerçekleşen korkunç patlamanın sebebi limandaki bir depoda bekletilen amonyum nitrat olarak açıklandı.

Başbakan Diab, ise Beyrut limanı neden patladığı konusunda 6 yıldır bekletilen 2750 ton gibi büyük miktarda amonyum nitratın bu şiddetli patlamaya sebep olduğunu söyledi.

1975-1990 arasında yaşanan iç savaş ve çatışmaların yaralarını halen taşıyan Lübnan'da yaşayan bazı sosyal medya kullanıcıları bir deprem olduğunu sandıklarını açıkladı. Patlamanın ardından gözyaşları içindeki yüzlerce insan sokaklarda akrabalarını aramaya çıktı. Beyrutlu tasarımcı Huda Baroudi, “Patlama beni metrelerce uzağa fırlattı. Kendime geldiğimde üzerim kan revan içindeydi. Bu kadar büyük bir patlamayı 1983 yılında ABD elçiliğinde görümüştüm” dedi.

CİA AJANI PATLAMANIN NEDENİNİN AMONYUM NİTRAT OLMADIĞINI SAVUNDU

Orta Doğu konusunda deneyim sahibi eski CIA çalışanı Robert Baer, CNN International'a Beyrut’ta gerçekleşen patlamayla ilgili çarpıcı açıklamalar yaptı. Dün gerçekleşen korkunç patlamanın videolarına bakıldığında patlamada amonyum nitratın bulunduğunun kesin olduğunu söyleyen uzman patlamanın asıl sebebinin ise sadece bu olamayacağına inandığını açıkladı.

HAVAİ FİŞEKTEN KAYNAKLANDIĞI BELİRTİLDİ

Lübnan’nın resmi haber ajansı NNA’nın bildirdiğine göre patlamanın limandaki bir depoda havai fişeklerin bulunduğu alanda çıkan bir yangından kaynaklandığı bildirilmişti.

Lübnan Başbakanı Hassan Diab ise daha sonra yaptığı açıklamada gübre ve bombalarda kullanılan 2750 ton amonyum nitrat maddesinin liman içindeki bir depoda 6 yıldır tutulduğunu, halkın güvenliğini büyük tehlikeye atan bu maddenin patlamaya sebep olduğunu söylemişti.

CIA uzmanı Baer ise olay yerinde askeri mühimmat bulundurulduğu ihtimalinden söz ediyor. Baer’e göre patlamaya, sahibinin kim olduğu bilinmeyen bu askeri mühimmatlar ve silahların varlığı sebep olmuş olabilir.

Baer yaptığı açıklamada “Bu kesinlikle gübre hammaddesi olan amonyum nitrata benzemiyor, patlayan şey açıkça askeri bir patlayıcı, bundan neredeyse eminim.” diyor.

Baer “Turuncu ateş topuna bakın! Bu kesinlikle, iddia ettiğim gibi, askeri bir patlayıcı.” iddiasında bulunuyor.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Lübnanlı yetkililer olayın sebebi olarak ele geçirilen ve yıllarca Beyrut’un gece hayatı ve alışveriş merkezlerine çok yakın bir konumda olan limandaki depoda bekletilen yüksek oranda patlayıcı maddeden kaynaklandığını resmi olarak açıkladı.

Başbakan ise yaptığı açıklamada patlamayla ilgili soruşturmanın başlatıldığını, olayın suçlusu bulunana ve bu kişi veya kişilere en yüksek düzeyde ceza verilene kadar pes etmeyeceklerini söyledi.

AMONYUM NİTRAT NEDİR?

Amonyum nitrat amonyak ve nitrojenden oluşan bir bileşik. En yaygın kullanım alanı ise gübre üretimi. Ancak çok yüksek oranda patlayıcı etkiye sahip olduğu için bomba yapımında da kullanılıyor.