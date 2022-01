Beyaza bürünen New York'ta Belediye Başkanı Adams kar küredi!

New York Belediye Başkanı Eric Adams, kar yağışının etkili olduğu bölgeleri yerinden takip etti. Kar fırtınası şehri sararken beş ilçeyi gezdi. Kürekle karları temizledi. Bir metreden fazla yağan kardan kurtulmak için üzerine düşeni yaptı.

Beyaza bürünen New York City'de Belediye Başkanı Eric Adams, çalışanları ve New Yorkluları karla mücadelede bir an olsun yalnız bırakmadı. Soğuk hava ve yoğun kar, Amerika Birleşik Devletleri’nin doğu kıyılarını vurdu.

Caddelerin beyaz örtüyle kaplandığı New York’ta Belediye Başkanı sokağa çıktı, ekiplere yardımcı oldu. Sabah 07:00'den itibaren tüm ilçeleri gezdi ve karla mücadelede neler yapıldığını yerinde gördü.

Yolların açık kalması ve kentte kardan dolayı kaos yaşanmaması için görevini terk etmeyen Adams, sosyal medyadan paylaştığı görüntülerle de halka sık sık çağrı yapıyor.