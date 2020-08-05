Beyaz Saray ve Demokratlar virüs destek paketi konusunda hafta sonuna kadar anlaşabilir

ABD Hazine Bakanı Steven Mnuchin Beyaz Saray ve demokratların hafta sonunda dek iki tarafın temel konularda önemli ayrılıklar yaşıyor dahi olsa pandemi etkilerini hafifletecek anlaşma konusunda anlaşma imzalamayı hedeflediklerini söyledi.

Mnuchin Salı günü Senato Demokrat Parti Lideri Chuck Schumer ve ABD Temsilciler Meclisi Sözcüsü Nancy Pelosi ile yaptığı basın toplantısının ardından yaptığı açıklamada, "Anlaşmaya yakın bir noktada değiliz, fakat bir zaman çizelgesi oluşturmak konusunda hem fikiriz” açıklamasında bulundu.

Mnuchin, “tam kapsamlı bir anlaşmaya varmayı deneyeceğiz, eğer bu haftanın sonuna kadar başarabilirsek yasa haftaya geçebilir” dedi.

Temsilciler Meclisi Sözcüsü Pelosi ise, Salı akşamı PBS ile yaptığı röportajda bir anlaşmaya varmak zorunda olduklarını ve varacaklarını vurgulayarak “bu hafta bir anlaşmaya varılmasını , gelecek hafta da yasanın geçmesini beklediğini” söyledi.