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Beyaz Saray'dan medya kuruluşlarının olduğu binayı vuran İsrail'e uyarı

Beyaz Saray, "Gazetecilerin ve bağımsız medyanın emniyet ve güvenliğini sağlamanın büyük bir sorumluluk olduğunu İsraillilere doğrudan ilettik." açıklamasında bulundu.

Dünya 15.05.2021, 21:39
Beyaz Saray'dan medya kuruluşlarının olduğu binayı vuran İsrail'e uyarı

ABD'de Beyaz Saray Sözcüsü Jen Psaki, İsrail ordusunun Gazze'de AP ve Aljazeera gibi uluslararası medya kuruluşlarının da olduğu binayı hedef almasına ilişkin Twitter hesabından açıklamada yaptı.

"BAĞIMSIZ MEDYANIN EMNİYET VE GÜVENLİĞİNİ İLETTİK"

Jen Psaki, "Gazetecilerin ve bağımsız medyanın emniyet ve güvenliğini sağlamanın büyük bir sorumluluk olduğunu İsraillilere doğrudan ilettik." ifadesini kullandı.

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