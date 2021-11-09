banner363

banner453

banner454

banner403

banner420

Son Dakika
Vatandaşın sağlığı ile oynayan 1878 işletmeye ceza yağdı!
Vatandaşın sağlığı ile oynayan 1878 işletmeye ceza yağdı!
Cüneyt Arkın'dan İdil Biret'e... Kimler ödül alacak?
Cüneyt Arkın'dan İdil Biret'e... Kimler ödül alacak?
Bakan Dönmez: Karadeniz'de yeni müjdeler için gün sayıyoruz
Bakan Dönmez: Karadeniz'de yeni müjdeler için gün sayıyoruz
Beşiktaş'tan hakem tepkisi: 'Akıllarını başlarına alsınlar!'
Beşiktaş'tan hakem tepkisi: 'Akıllarını başlarına alsınlar!'

'Bereketli' tabiri 'laikliğe aykırı' bulundu!

Fransa, İslam düşmanlığında sınırları zorluyor. Giyim firması Modanisa'nın "Bereketli Kasım" ve "Bereketli Cuma" sloganıyla yaptığı indirim kampanyalarında kullandığı "Blessed" (Kutlu-Kutsanmış/Bereketli) ifadesine laiklik gerekçesiyle izin verilmedi. Firmanın, Eylül ayında başörtülü görsellerin yer aldığı afişleri de yasaklanmıştı.

Dünya 09.11.2021, 14:22
'Bereketli' tabiri 'laikliğe aykırı' bulundu!

Hemen her konuda demokrasi ve insan haklarından dem vuran Fransa'nın, İslamofobik uygulamaları girişimcileri de etkiliyor. Ülkede artan İslam karşıtlığı öyle bir noktaya ulaştı ki artık işletmelerin en temel girişimcilik faaliyeti olan reklamlar bile akıl almaz gerekçelerle sansürleniyor. Bu tavır, aynı zamanda, burada yaşayan milyonlarca Müslümanın ürün ve hizmetlere erişim özgürlüğüne de müdahale anlamına geliyor.

SİSTEMATİK AYRIMCILIK

Son olarak giyim ve e-ticaret firması Modanisa'nın, reklam kampanyası için kullanmak istediği afişlerdeki resim ve ifadelere tahammül gösterilmedi. Firma, indirim sezonu için 'Bereketli Kasım' veya 'Bereketli Cuma' yerine geçecek 'Blessed' (kutsal) ifadesini bu ülkede kullanamadı. Noel öncesinde, 'Happy Christmas' ilanlarını her yerde süsleyen Fransız yetkililer farklı inanç ve kültürlerin hassasiyetlerine karşı aynı demokratik tavrı sergileyemedi.

BAŞÖRTÜLÜ AFİŞLERE TAHAMMÜL YOK

Modanisa Başkan Yardımcısı Samim Sürel, eylül ayından itibaren ülkede yaşadıkları ayrımcı uygulamalar hakkında Yeni Şafak'a açıklamalarda bulundu. Eylül ayında hazırlanan ve başörtülü kadınların bulunduğu kampanya afişlerinin engellendiğini belirten Sürel, 40'a yakın ülkede itiraz edilmeyen örneklerin Fransa'da sayısız engelle karşılaştığını anlattı.

Modanisa Başkan Yardımcısı Samim Sürel

Sürel, serbest piyasa koşullarına ve girişim özgürlüğüne aykırı kararlar hakkında "Avrupa Konseyi tarafından hazırlanan bir kampanya da ne yazık ki, Fransa'nın itirazı nedeniyle sonlandırıldı" diye konuştı. Samim Sürel son olarak kasım indirim günleri için firmanın kullandığı ve Almanya, İngiltere gibi onlarca ülkede sorunsuz yayınlanan 'Blessed (kutsal)' ifadesinin bulunduğu görsellerin ve içeriklerin laikliğe aykırı olduğu gerekçesiyle engellenmek istendiği bilgisini paylaştı.

'Bereketli Cuma' rahatsız etti

  • Samim Sürel, engelleme girişimini şu sözlerle özetledi: "Firma olarak Türkiye'de kasım indirim kampanyalarını 'Bereketli Kasım' ve 'Bereketli Cuma' ifadeleriyle yapıyoruz. İngilizce konuşulan ülkelerde ise, Cuma'nın kutsallığına gönderme yaparak 'Blessed'ı kullanıyoruz. İlanlar, Fransızca ve Almanca'da da bu şekliyle kullanılıyor. Ancak diğer ülkelerde sorun yaşamadığımız halde Fransa'da 'Blessed November' ifadeli afişlerimiz laikliğe uygun olmadığı gerekçesiyle yayınlanmadı. İtirazımız ise geçerli sayılmadı. Bu ifadeyi değiştirmemiz istendi."

Resimlere tek tek denetim

Samim Sürel, kampanya için anlaştıkları reklam ajansının, Fransız makamlardan onay alamazsınız gerekçesini öne sürdüğünü ifade etti. İtirazlarının karşılıksız kaldığını ve sonradan yollanan 10 kadar resim içinde ancak bir tanesinin zar zor yayınlanabildiğini belirten Sürel benzer engellemelerin devam edebileceğine dikkat çekti. Sürel, "Demokrasisi ile övünen Fransa'da bu konudaki tepkileri şaşkınlıkla karşılıyoruz" diye konuştu.

Kaynak : Yeni Şafak

Yorumlar (0)
15°
parçalı bulutlu
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 12 30
2. Hatayspor 12 23
3. Konyaspor 12 23
4. Galatasaray 12 21
5. Alanyaspor 12 21
6. Beşiktaş 12 20
7. Fenerbahçe 12 20
8. Karagümrük 12 19
9. Başakşehir 12 18
10. Adana Demirspor 12 16
11. Altay 12 16
12. Gaziantep FK 12 15
13. Kayserispor 12 15
14. Antalyaspor 12 15
15. Sivasspor 12 13
16. Öznur Kablo Yeni Malatya 12 12
17. Giresunspor 12 10
18. Kasımpaşa 12 9
19. Göztepe 12 9
20. Rizespor 12 7
Takımlar O P
1. Ankaragücü 12 27
2. Ümraniye 12 27
3. Eyüpspor 12 26
4. Bandırmaspor 12 22
5. Erzurumspor 11 22
6. Kocaelispor 11 20
7. Tuzlaspor 11 17
8. İstanbulspor 11 16
9. Samsunspor 11 15
10. Adanaspor 12 15
11. Bursaspor 11 14
12. Gençlerbirliği 11 14
13. Boluspor 11 13
14. Denizlispor 11 11
15. Menemenspor 11 11
16. Ankara Keçiörengücü 11 10
17. Manisa FK 12 10
18. Altınordu 12 10
19. Balıkesirspor 11 6
Takımlar O P
1. Chelsea 11 26
2. Man City 11 23
3. West Ham 11 23
4. Liverpool 11 22
5. Arsenal 11 20
6. M. United 11 17
7. Brighton 11 17
8. Wolverhampton 11 16
9. Tottenham 11 16
10. Crystal Palace 11 15
11. Everton 11 15
12. Leicester City 11 15
13. Southampton 11 14
14. Brentford 11 12
15. Leeds United 11 11
16. Aston Villa 11 10
17. Watford 11 10
18. Burnley 11 8
19. Newcastle 11 5
20. Norwich City 11 5
Takımlar O P
1. Real Sociedad 13 28
2. Real Madrid 12 27
3. Sevilla 12 27
4. Atletico Madrid 12 23
5. Real Betis 13 21
6. Rayo Vallecano 13 20
7. Osasuna 13 19
8. Athletic Bilbao 12 18
9. Barcelona 12 17
10. Valencia 13 17
11. Espanyol 13 17
12. Villarreal 12 15
13. Mallorca 13 15
14. Deportivo Alaves 12 13
15. Celta de Vigo 13 12
16. Cádiz 13 12
17. Granada 12 11
18. Elche 13 11
19. Levante 13 6
20. Getafe 13 6