Berdimuhammedov köpeğinin heykelini devlet töreniyle dikti; Türkmenistan karıştı

Türkmenistan Cumhurbaşkanı Kurbankulu Berdimuhammedov, başkent Aşkabat´ta Alabay cinsi köpeği için dev bir heykel diktirdi.

Türkmenistan Devlet Lideri Berdimuhamedov kendisinin de beslediği ulusça sevilen Alabay cinsi köpeğin büyük bir heykelini diktirdi.

Aşkabat şehir merkezindeki bir göbeğe 10 Kasım'da devlet töreni ile dikilen 6 metre boyundaki altın simi kaplama heykel için Türkmenistan devlet ajansı "Ulusun onuru ve kendine güvenini temsil ediyor" ifadelerini geçti.

Heykelin altında köpeğin görüntülerinin ve resimlerinin döndüğü büyük kavisli bir led ekran bulunuyor.

Berdimuhammedov daha önce 2015 yılında da kendisinin at üzerinde dev bir heykelini diktirmiş, ülkesinde Alabay cinsi köpeğin de heykelinin yaptırılacağını duyurmuştu.

Devlet televizyonundan yayınlanan törene Berdimuhammedov da katıldı. Heykel açılışına şarkı ve danslarla eşlik edildi. Yaşlı bir Türkmen genç bir Türkmen'e Alabay köpek takdim ederek Alabay türünün kuşaktan kuşağa aktarılan bir sembol olduğu gösterildi.

REJİMİN SEMBOLÜ

Yapımına birkaç yıl önce başlanmış olan heykel Alabay köpeğini rejimin de bir sembolü haline getirmiş oldu. Alabay'dan önce heykel formunda onore edilen ve kutlanan tek hayvan Akal-Teke atıydı. Berdimuhammedov'un her iki hayvana da çok önem atfettiği biliniyor. Berdimuhammedov 2019'da yazdığı bir kitapta "Türkmenler rüyalarında Akal-Teke'yi görür, Alabay'da mutluluğu bulurlar" diyor.

Türkmenistan Kültür Bakanlığı bu iki hayvanını manevi miras listesine konması için UNESCO'ya başvurmaya hazırlanıyor.

Berdimuhammedov’un oğlu ve en olası halefi olan Serdar Berdimuhammedov da Uluslararası Alabay Vakfı'nın başkanı.

TEPKİLERE SEBEP OLDU

Törenle heykelin açılışını yapan Bedirmuhammedov’a tepki yağdı. Sosyal medya üzerinden gelen tepkilerde birçok kişi Berdimuhammedov’un heykeli yıktırması için çağrıda bulundu.

Berdimuhammedov 2017’de Putin’e köpek hediye etmişti.

Berdimuhammedov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’le bir araya geldiği bir görüşmede de bu cins bir köpek hediye etmişti.

Türkmenistan’a ait bir tür olan Alabay köpeklerinin yaşam süresi 12-15 yıl olarak biliniyor.