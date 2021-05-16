Bella Hadid'den İsrail zulmüne karşı Amerika sokaklarında Filistin naraları

Zalim İsrail günlerdir devam eden saldırılarıyla 41'i çocuk 145 Filistinlinin ölümüne neden oldu.

Yaşanan insanlık dışı saldırılara başından beri tepki gösteren Bella Hadid, dayanamayıp kendini sokaklara attı.

Bir grup insanla Amerika sokaklarında Filistin bayraklarını açarak "Özgür Filistin" sloganları atan Hadid, halkına olan desteğini gösterdi.

Paylaşımlarında savaş sırasında çocukların videolarına da yer veren güzel model, gözyaşlarını tutamadığı anları da paylaştı.

Bella Hadid, evinden çıkarılan çocuklu bir kadının fotoğrafını paylaşarak şu değerlendirmede bulunmuştu: "Bu fotoğraf sizi rahatsız etmeli. Bunun sizin kendi annenize veya büyükannenize en kutsal günlerinden birini geçirirken ve oruç tutarken yapıldığını hayal edin. Buna açıkça üzülmenin insan olmakla alakası var. Bu dinle değil ilkeli olmakla alakalı. Şunu bilin ki birçok İsrailli de şaşkına dönmüş durumda ama siz bunu da görmüyorsunuz. Filistinliler insandır! Bu bir #insanhakları meselesidir. #ShiekhJarrahaÖzgürlük"