Belarus'ta kayıplara karışan muhalif aday Svetlana Tikhanovskaya Litvanya'da ortaya çıktı

Sonuçların açıklanmasının ardından Tikhanovskaya'dan bir süre haber alınamamış ve uluslararası kamuoyu endişeye kapılmıştı.

Litvanya Dışişleri Bakanı Linas Linkevicius ise salı sabahı Twitter hesabından yaptığı bir paylaşımında "Svetlana Tikhanovskaya güvende. Kendisi Litvanya'da" diye yazdı.

Belarus Seçim Komisyonu'nun duyurduğu sonuçlara itiraz eden ve şikayet dilekçesi veren Svetlana Tsikhanouskaya'ya kendi ekibi de ulaşamıyordu. Tsikhanouskaya, telefonlarına da cevap vermiyordu.

Belarus’ta seçim sonuçlarına karşı protesto gösterileri gece boyunca devam etti

Bu arada henüz nihai olarak açıklanmayan sonuçlara göre seçimi Aleksandr Lukaşenko’nun yüzde 80'le kazanmasını protesto eden göstericiler, polisin müdahalesine rağmen eylemlerini gece boyunca sürdürdü. Komisyon, kadın adayın yüzde 10,09 oy aldığını bildirmişti.

Protestoların yoğun olarak yaşandığı başkent Minsk’te göstericiler ile güvenlik güçleri sık sık karşı karşıya geldi.

İçişleri Bakanlığına bağlı özel kuvvetler ve polisin müdahalesine taş atarak karşılık veren göstericiler, bazı caddelere demir parmaklıklar ve çöp tenekelerinden barikatlar kurdu, araba lastikleri yaktı.

Polis ile göstericiler arasında yaşanan arbedede yaralananlar oldu, çok sayıda protestocu gözaltına alındı.