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Beklenen haber geldi: İlk koronavirüs aşısı Washington'da deneniyor

Bugüne kadar binlerce can alan virüsün vaka sayısının yaşanmadığı ülke neredeyse kalmadı. Geliştirilmesi beklenen aşının ise ilk denemelerinin yapıldığı duyuruldu.

Beklenen haber geldi: İlk koronavirüs aşısı Washington'da deneniyor

Bugüne kadar binlerce can alan virüsün vaka sayısının yaşanmadığı ülke neredeyse kalmadı. Geliştirilmesi beklenen aşının ise ilk denemelerinin yapıldığı duyuruldu.

17 Mart 2020 Salı 11:45
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Beklenen haber geldi: İlk koronavirüs aşısı Washington'da deneniyor

İlk olarak Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan ve daha sonra kürsel salgına dönüşen ölümcül virüs korona, can almayı sürdürüyor...

Bugüne kadar binlerce can alan virüsün vaka sayısının yaşanmadığı ülke neredeyse kalmadı.

AŞI ÇALIŞMALARINA BAŞLANDI

Aşının çalışmaları ABD'de başladı...

Geliştirilen aşı, ilk aşamada Washington eyaletindeki Kaiser Permanente Araştırma Merkezi’nde 4 sağlıklı birey üzerinde deneniyor.

Ekibinin başındaki Dr. Lisa Jackson, denemeler başlamadan önce, “Biz artık koronavirüs takımıyız. Herkes bu acil durumda elinden geleni yapmak istiyor.” dedi.

İLK FOTOĞRAF 

Aşı ilk kez, küçük bir teknoloji şirketinde operasyon müdürü olan Seattle sakini Jennifer Haller üzerinden denendi.

Associated Press, dünyayı etkisi altına alan krize karşı geliştirilen ilk aşının yapılış anını fotoğrafladı.

Aşının üzerinde denendiği ilk insan olan Jennifer Haller, “Kendimizi çok çaresiz hissediyorduk. Yapabileceğim bir şey olması çok güzel.” dedi ve çocuklarının kendisinin denemelere katılmasını “havalı” bulduğunu ifade etti.

Haller, aşı üzerinde denendikten sonra odadan çıkarken büyük bir gülümsemeyle, “Kendimi harika hissediyorum.” dedi.

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