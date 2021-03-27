Başkonsolos Yurdakul’dan THY Köstence bürosuna teşekkür ziyareti

Türkiye'nin Köstence başkonsolosu Emre Yurdakul, THY Köstence Bürosu’nu ziyaret ederek, Köstence Müdürü Armağan Otlak’tan 28 Mart tarihinde tekrar başlayacak İstanbul-Köstence uçuşları ve diğer faaliyetleri hakkında bilgi aldı.

Başkonsolos Yurdakul, pandemi nedeniyle Mart 2020'de durdurulan İstanbul-Köstence arasındaki tarifeli seferlerin tekrar başlatılması amacıyla yürüttüğü çalışmalar ile ilgili THY Köstence Müdürü Armağan Oltak'a bir teşekkür belgesi de verdi.