banner363

banner453

banner454

banner403

Son Dakika
En güzel Berat Kandili mesajları...
En güzel Berat Kandili mesajları...
Biden'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a davet
Biden'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a davet
Halkbank Genel Müdürü Osman Arslan güven tazeledi
Halkbank Genel Müdürü Osman Arslan güven tazeledi
Ziraat Bankası’nın yeni Genel Müdürü Alpaslan Çakar
Ziraat Bankası’nın yeni Genel Müdürü Alpaslan Çakar

Başkonsolos Yurdakul’dan THY Köstence bürosuna teşekkür ziyareti

Dünya 27.03.2021, 09:45
2001
Başkonsolos Yurdakul’dan THY Köstence bürosuna teşekkür ziyareti

Türkiye'nin Köstence başkonsolosu Emre Yurdakul, THY Köstence Bürosu’nu ziyaret ederek, Köstence Müdürü Armağan Otlak’tan 28 Mart tarihinde tekrar başlayacak İstanbul-Köstence uçuşları ve diğer faaliyetleri hakkında bilgi aldı.

   Başkonsolos Yurdakul, pandemi nedeniyle Mart 2020'de durdurulan İstanbul-Köstence arasındaki tarifeli seferlerin tekrar başlatılması amacıyla yürüttüğü çalışmalar ile ilgili THY Köstence Müdürü Armağan Oltak'a bir teşekkür belgesi de verdi.

#Romanya
Yorumlar (0)
banner422
açık