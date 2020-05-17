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Başbakanı, restoranın kapısından geri çevirdiler

Yeni Zellanda Başbakanı Jacinda Ardern, ülkedeki sosyal mesafe kuralları nedeniyle kafeye alınmadı.

Başbakanı, restoranın kapısından geri çevirdiler

Yeni Zellanda Başbakanı Jacinda Ardern, ülkedeki sosyal mesafe kuralları nedeniyle kafeye alınmadı.

17 Mayıs 2020 Pazar 16:49
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Başbakanı, restoranın kapısından geri çevirdiler

BBC Türkçe'ye yer alan haber göre Yeni Zelanda'da Başbakan Jacinda Ardern, Cumartesi günü yemek için gittiği kafeye sosyal mesafe kuralları gereği kapasitenin dolu olması nedeniyle alınmadı.

Haftalarca süren sokağa çıkma kısıtlamalarının ardından salgının yayılma hızı azaltılmış ve Başbakan Ardern Yeni Zelanda'nın corona virüsü yendiğini ilan ederek kademeli normalleşme planını devreye sokmaya başlamıştı.

GÖREVLİ DUYURDU 

Cumartesi günü başkenti Wellington'daki kafeye giden Başbakan Ardern'in kapıdan çevrilişini gören bir kişi, Twitter mesajında "Aman tanrım az önce Jacinda Ardern Olive Kafe'ye girmeye çalıştı ama kafe dolu olduğu için içeri almadılar" yazdı. 

Yeni Zelanda'da kafeler ve restoranlar açılmış durumda. Ancak işletmelerden müşteriler arasında en az bir metrelik mesafenin korunması isteniyor ve işletme sandalye kapasitelerinin de bu kurala göre ayarlanması şartı aranıyor.

30 DAKİKA BEKLEMEK ZORUNDA KALDI 

Ardern'in nişanlısı Clarke Gayford, Twitter'dan paylaştığı mesajda suçun kendisinde olduğunu söyledi ve önceden rezervasyon yaptıramadığını belirterek "Kafe işletmecisinin bir yer boşalır boşalmaz peşimizden koşup bizi davet etmesi çok inceydi. Servis de mükemmeldi" dedi.

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