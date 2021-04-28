Başbakan baskılara dayanamadı: İstifa edecek!

Kuzey İrlanda'daki bölgesel hükümetin başbakanı ve Demokratik Birlik Partisi (DUP) lideri Arlene Foster, başbakanlık ve parti liderliğinden istifa edeceğini açıkladı.

BASKI ALTINDAYDI

Foster, Brexit ve Kuzey İrlanda'nın Avrupa Birliği'yle (AB) gümrük birliği içinde kalmasını öngören Kuzey İrlanda Protokolü nedeniyle partisindeki milletvekillerinin istifa baskısı altındaydı.

Muhalifler, Foster'ı Kuzey İrlanda'nın AB'den Birleşik Krallık'ın geri kalanıyla aynı koşullarda ayrılmasını sağlayacak bir Brexit anlaşmasına varılması için merkezi hükümete baskı yapmamakla eleştiriyordu.

GERGİNLİK ARTABİLİR

Foster'ın yerine daha sert politikaları savunan bir ismin gelmesi durumunda Kuzey İrlanda'daki gerginliğin artabileceği değerlendiriliyor.

Demokratik Birlik Partisi, Kuzey İrlanda'nın Birleşik Krallık içinde kalmasını savunuyor