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Bangladeş'te patlama: 7 ölü, 50 yaralı

Bangladeş’in başkenti Dakka’da bulunan bir binanın zemin katında meydana gelen patlamada, ilk belirlemelere göre en az 7 kişinin hayatını kaybettiği, 50’den fazla kişinin ise yaralandığı bildirildi.

Dünya 28.06.2021, 10:43
Bangladeş'te patlama: 7 ölü, 50 yaralı

Bangladeş'in başkenti Dakka'da bulunan Moghbazar bölgesindeki işlek bir caddede üzerinde bulunan üç katlı bir binanın zemin katında patlama meydana geldi.

Geç saatlerde meydana gelen patlamada, ilk belirlemelere göre en az 7 kişinin hayatını kaybettiği, 50'den fazla kişinin ise yaralandığı aktarıldı.

Olay yerini ziyaret eden Dakka Polis Komiseri Shafiqul Islam, "Şu ana kadar olayda 7 kişinin öldüğü ve 50 kişinin hastanelere kaldırıldığı bilgisine sahibiz" dedi.

Patlama nedeniyle binanın yakınlarında bulunan 7 bina ve 3 otobüsün hasar gördüğü ifade edildi. Patlamanın nedeni henüz bilinmiyor.

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