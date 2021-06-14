Balinanın yutup tükürdüğü balıkçı uçak kazasından da sağ kurtulmuş

ABD'li balıkçı Michael Packard'ın Massachusetts açıklarında yaşadığını anlattığı olay duyanları şaşkına çevirdi. Packard, Massachusetts açıklarında ıstakoz toplamak için daldığı bir gün balina tarafından öldürülmekten son anda kurtulduğunu söylemişti.

ÖNCE YUTTU, SONRA TÜKÜRDÜ

40 yıl boyunca dalışlar yaparak geçimini sağladığını söyleyen Amerikalı balıkçı, kambur balina olarak bilinen ve 15 metreye kadar büyüyebilen deniz devi tarafından yutulduğunu öne sürmüştü. 30-40 saniye kadar balinanın ağzında kaldığını söyleyen Packard, ardından ise balinanın kendisini tükürdüğünü söylemişti.

"BİR BALİNANIN AĞZINDA OLDUĞUMU ANLADIM"

Amerikalı balıkçı şaşırtan olayı ise şöyle anlatmıştı: "Tüplü teçhizatlı bir dalış yaptığım esnada büyük bir yumru hissettim ve bir anda her şey karardı. Bölgede yüzen beyaz köpek balıklarının saldırısına uğradığımı düşündüm. Fakat etrafta hiç diş yoktu. O an bir balinanın ağzında olduğumu anladım. Beni yutmaya çalıştığını ve öleceğimi düşündüm."

3 KİŞİNİN ÖLDÜĞÜ UÇAK KAZASINDAN SAĞ KURTULMUŞ

Kambur balina tarafından yutulduğunu iddia eden Amerikalı balıkçının 2001'de Kosta Rika'da bir uçağın düştüğü ve üç kişinin öldüğü bildirilen kazada da ölümün eşiğinden döndüğü ortaya çıktı.

Packard uçak kazasını, "Yüzümde ciddi yaralanmalar vardı. Kollarımda ve bacaklarımda da çok sayıda kırıkla iki gün boyunca ormanda kurtarılmayı bekledim'' diyerek anlattı. O dönem Packard'ı tedavi eden doktor ise ''Bir gece daha ormanda kalsaydı ölürdü'' açıklamasını yapmış.