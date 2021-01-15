Azledildi ama çalışıyor: Trump 9 Çinli şirketi daha kara listeye aldı
İkinci kez azil süreci başlatılan ABD Başkanı Donald Trump, görevi bırakmasına günler kala 9 Çinli şirketi daha kara listeye alarak yaptırım uyguladı. Kara listeye alınanlar arasında akıllı telefon üreticisi Xiaomi de var.
ABD Başkanı Donald Trump, koltuğu Joe Biden’a devretmesine günler kala Çin’e karşı yeni yaptırım kararı aldı.
Reuters’ın haberine göre, aralarında yolcu uçakları geliştiren ve devlete ait olan havacılık şirketi Comac, akıllı telefon üreticisi Xiaomi ve petrol üreticisi CNOOC’un da bulunduğu 9 şirket, Çin ordusuyla bağlantılı oldukları gerekçesiyle kara listeye alındı.
Karara göre, ABD’li yatırımcılar bu şirketlere yatırım yapamayacak. Bu şirketlerde yatırımları olan ABD’li yatırımcılar da 11 Kasım 2021 tarihine kadar bu şirketlerdeki yatırımlarını geri çekecek.
Şu ana kadar bu şekilde 35 Çinli şirket kara listeye alındı ve ABD’lilerin bu şirketlere yatırım yapması yasaklandı.
Trump, 20 Ocak’ta koltuğu Biden’a devrecek. Demokratlar, Kongre baskını nedeniyle Trump’a karşı azil süreci de başlatmış durumda.
TİCARET SAVAŞINA RAĞMEN ABD’NİN AÇIĞI ARTTI
Öte yandan, Başkan Trump döneminde Çin’e karşı başlatılan ticaret savaşına rağmen, 2020’de pandeminin de etkisiyle ABD’nin Çin’e karşı dış ticaret açığı yüzde 7 artışla 317 milyar dolara yükseldi.
Aralıkta 78,2 milyar dolarlık rekor dış ticaret fazlası veren Çin, 2020 genelinde de toplam 535 milyarlık dış ticaret fazlasına imza attı.
Çin’in dünyaya 52 milyar dolar değerinde toplam 224 milyar adetlik maske satışı dikkat çekti.
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