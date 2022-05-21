Azerbaycan Türkiye İşadamları Birliği Başkanlığına yeniden Türk iş insanı Cemal Yangın seçildi

ATİB, Türkiye ile Azerbaycan arasındaki ikili ticaretin ve karşılıklı yatırımların artmasına, hedeflenen ticaret hacmine ulaşılması noktasında önemli katkıları olan bir kurum. Türk iş insanı Cemal Yangın'ın tekrar başkan seçilmesiyle belirlenen hedeflere ulaşılması noktasında önemli çalışmalar yapılıyor.

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlhan Aliyev'in emriyle Cemal Yangın'a Gümrük Bakanlığı madalyası verildi.

Azerbaycan-Türkiye İşadamları Birliği, Azerbaycan'ı bölgesinde ve dünyanın gelişmiş ülkeleri arasında lider bir ülke olarak görmekte ve önce Azerbaycan ile Türkiye arasında, sonra Azerbaycan ile diğer ülkeler arasında ekonomik, sosyal ve kültürel bağların geliştirilmesinin önemine inanmaktadır.

Tarım ve Orman Bakanımız Prof. Dr. Vahit Kirişci, Azerbaycan temasları kapsamında Bakü'de gerçekleştirilen (Azerbaycan Türkiye İşadamları Birliği) ATİB olağan Genel Kurul Toplantısı'na katıldı. Toplantıya Türkiye'nin Bakü Büyükelçisi Cahit Bağcı, Azerbaycan Ekonomi Bakan Yardımcısı Sahib Memmedov, Türk kurum ve kuruluşların temsilcileri ve ATİB üyeleri katıldı.

"İKİ DEVLET, BİR MİLLET"

Bakan Kirişci burada yaptığı konuşmada katılımcılara Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın selamlarını iletti.

Kirişci, Türkiye ve Azerbaycan'ın "iki devlet, bir millet" ilkesi çerçevesinde güçlerini birleştirmesinin ve bunun bir sinerjiye dönüşmesinin konjonktürel ve zamansal olarak tam da yerinde olduğunu vurguladı.

Bakan Kirişci, "Güçlerin birleştirilmesini önemsiyorum. ATİB, 82 üyesiyle bu örnek duruşu sergileyen, bizim de dikkatle takip ettiğimiz, her daim katkı sağlamaktan büyük mutluluk duyduğumuz önemli bir yapıdır." dedi.

Pandemi ve diğer etkenler nedeniyle üretim ve tedarik zincirlerindeki sorunlara değinen Kirişci, "Geçmişte babasının çiftçi olduğundan bahsetmekten hicap duyan nesiller artık bugün tarım ve gıdanın en az milli güvenlik ve savunma kadar önemli ve ulusal güvenlik meselesi olduğunun farkına vardı." diye konuştu.

"PROJE SİZDEN, PROJEYE KATKI SAĞLAMAK BİZDEN"

Kirişci, "Krizlerin fırsata dönüştürülmesi lazım. Güçlerin birleştirilmesi, bunların bir platformla ortaya konulması, bu çerçevede hem Azerbaycan hem de Türkiye'ye katkı sağlayacak olması son derece önemli ve isabetli olacaktır." değerlendirmesinde bulundu.

Azerbaycan'da daha fazla Türk iş adamının faaliyet göstermesini arzu ettiğini vurgulayan Kirişci, "Türkiye'nin 5. büyük bakanlığı sizlerin emrindedir. Proje sizden, projeye katkı sağlamak bizden." ifadelerini kullandı.

Azerbaycan'da faaliyet gösteren Türk iş insanlarının Azerbaycanlı iş insanlarıyla 2004 yılında kurduğu ATİB'in 82 üyesi bulunuyor.

Bakan Kirişci, Bakü temasları kapsamında bir alışveriş merkezinde Türk markalarına ait mağazaların açılışına da katıldı.