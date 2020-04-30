AZERBAYCAN'DA SON DURUM NE? HAYAT NE ZAMAN NORMALE DÖNECEK?

Çin'de ortaya çıkarak dünya genelinde 3 milyondan fazla kişiye bulaşan ve 210 binden fazla kişinin ölümüne neden olan yeni tip koronavirüs (Covid-19) salgını nedeniyle Azerbaycan'da ölü ve vaka sayıları artıyor.

Azerbaycan Bakanlar Kuruluna bağlı Koronavirüs Operasyon Karargahı tarafından yapılan açıklamada, 49 kişide daha koronavirüs tespit edildiği, ülke genelindeki toplam vaka sayısının bin 766'ya yükseldiği bildirildi. Ülkede Covid-19'a bağlı yaşanan can kaybı ise 23'e ulaştı. Açıklamada ayrıca, 46 kişinin virüsü yenerek taburcu edildiği belirtilirken toplam taburcu olanların sayısı bin 267 olarak açıklandı. Ülkede 3 bine yakın kişi karantinada tutulurken şu ana kadar 137 binden fazla koronavirüs testi yapıldığı aktarıldı.

Öte yandan Azerbaycan'da koronavirüs salgını ile mücadele kapsamında sınır giriş ve çıkışlarında uygulanan kısıtlamaların 31 Mayıs’a kadar uzatıldığı duyuruldu.

öte yandan İlham Aliyev yönetiminin aldığı kararla 4 Mayıs'ta restoran ve kafeler açılacak.15 Mayıs'ta ise AVM'lerin açılacağı bilgisi verildi. 19 Mayıs'ta yurt dışı uçuşlar başlaması planlanıyor. Azerbaycan havayolları yurt içi ve yurt dışı uçuşlara başlayacak. Bu arada korona virüs ile ilgili önlemler kapsamında hasta takipleri de devam edecek.

AZERBAYCAN ANLIK COVID-19 BİLGİLERİ