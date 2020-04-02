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Azerbaycan'da sokağa çıkma yasağı: Boş cadde ve meydanlar havadan görüntülendi

Azerbaycan'da sokağa çıkma yasağı: Boş cadde ve meydanlar havadan görüntülendi

02 Nisan 2020 Perşembe 16:33
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Azerbaycan'da sokağa çıkma yasağı: Boş cadde ve meydanlar havadan görüntülendi

Sokağa çıkma yasağı ilan edilen Azerbaycan'ın Bakü kenti havadan drone ile görüntülendi. Bomboş cadde ve meydanların oluşturduğu manzara Azerbaycan'da alınan önlemleri gözler önüne seriyor.

SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI İLAN EDİLMİŞTİ

Azerbaycan Bakanlar Kurulundan yapılan açıklamaya göre, halk sadece acil tıbbi ihtiyaç, yaşam ve sağlık için acil bir tehlike söz konusu olduğunda, faaliyetlerine izin verilen işletmelerden alışveriş ve ev atıklarını atmak için dışarı çıkılabilecek.

Karar gereği, 31 Mart 00:00'dan 20 Nisan 00:00'a kadar market ve eczaneler dışında tüm mağaza ve restoranlar kapalı olacak. Paket servis ve online satışlara yasak getirilmedi.

Ülkedeki tüm eğlence merkezleri, müze, sinema, tiyatro, spor salonu, kuaförler ve güzellik salonları, terziler ve fotoğrafçılar 20 Nisan'a kadar kapalı olacak. Belirtilen tarihlerde cenaze defni hariç taziye törenleri, düğün ve partiler de yapılamayacak.

Sağlık, altyapı, ulaştırma ve lojistik, erzak üretimi, petrol ve doğalgaz, bankacılık gibi bir dizi sektör çalışanı yasağın dışında tutuldu. Basın mensupları da dışarı çıkarak faaliyetlerini yürütebilecek.

Bugüne kadar 273 koronavirüs vakası tespit edilen, 4 kişinin hayatını kaybettiği, 26 vakanın taburcu edildiği Azerbaycan'da 243 hastanın tedavisi sürüyor.

"GÜN GELİR BU ACILAR BİTER"

Sokağa çıkma yasağı sonrası havadan görüntülenen Bakü'nün ıssız sokakları Erdem Aktaş ve Elvin Abdullayev'in "Gün Geler" şarkısı eşliğinde paylaşılarak halka moral verildi.

Son Güncelleme: 02.04.2020 17:04
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