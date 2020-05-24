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Azerbaycan'da koronavirüs vaka sayısı 4 bini geçti

Azerbaycan'da, 140 kişide daha korona virüs vakası tespit edilmesiyle ülke genelinde vaka sayısı 4 bin 122’ye yükseldi.

Azerbaycan'da koronavirüs vaka sayısı 4 bini geçti

Azerbaycan'da, 140 kişide daha korona virüs vakası tespit edilmesiyle ülke genelinde vaka sayısı 4 bin 122’ye yükseldi.

24 Mayıs 2020 Pazar 16:58
2009 Okunma
Azerbaycan'da koronavirüs vaka sayısı 4 bini geçti

Azerbaycan Bakanlar Kuruluna bağlı Korona Virüs Operasyon Karargahı tarafından yapılan açıklamada, 140 kişide daha korona virüs tespit edildiği bildirildi. Ayrıca açıklamada, 101 kişinin de iyileşerek taburcu edildiği ve tedavisi devam eden hastalardan 47'sinin durumunun ağır olduğu kaydedildi. Son verilerle birlikte, ülkede toplam vaka sayısı 4 bin 122'ye yükselirken, korona virüs tespit edilen 49 kişi hayatını kaybetti, 2 bin 607 kişi ise iyileşerek taburcu oldu.

Azerbaycan'da 3 bine yakın kişi karantinada tutuluyor ve bugüne kadar 270 binden fazla korona virüs testi yapıldı.

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