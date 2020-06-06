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Azerbaycan'da korona virüs vaka sayısı 7 bini geçti

Azerbaycan’da korona virüs vaka sayısı 379 kişi artarak, 7 bin 239’a yükseldi.

Azerbaycan'da korona virüs vaka sayısı 7 bini geçti

Azerbaycan’da korona virüs vaka sayısı 379 kişi artarak, 7 bin 239’a yükseldi.

06 Haziran 2020 Cumartesi 19:11
2014 Okunma
Azerbaycan'da korona virüs vaka sayısı 7 bini geçti

Korona virüs salgını nedeni ile Azerbaycan'da can kayıpları artmaya devam ediyor. Azerbaycan Bakanlar Kuruluna bağlı Korona Virüs Operasyon Karargahı, tarafından yapılan açıklamada son 24 saatte 379 kişide korona virüs tespit edildiği aktarılırken, toplam vaka sayısının 7 bin 239'a ulaştığı duyuruldu.

Karargah, korona virüs nedeni ile son 24 saatte 2 kişinin daha hayatını kaybetmesi ile toplam can kaybının 84'e yükseldiğini açıkladı. Operasyon Karargahı, ayrıca 153 kişinin virüsü yenerek, taburcu olduğunu ifade ederken, toplam iyileşene sayısının 4 bin 24'e ulaştığını aktardı.

Öte yandan, Azerbaycan'da bugüne kadar toplam 334 bin 863 adet korona virüs testi yapıldı.

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