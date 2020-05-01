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Azerbaycan'da korona virüs nedeniyle ölü sayısı 25'e yükseldi

Azerbaycan'da, yeni tip korona virüs (Covid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 25'e, toplam vaka sayısı bin 854'e ulaştı.

Azerbaycan'da korona virüs nedeniyle ölü sayısı 25'e yükseldi

Azerbaycan'da, yeni tip korona virüs (Covid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 25'e, toplam vaka sayısı bin 854'e ulaştı.

01 Mayıs 2020 Cuma 17:42
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Azerbaycan'da korona virüs nedeniyle ölü sayısı 25'e yükseldi

Çin'de ortaya çıkarak dünya genelinde 3 milyondan fazla kişiye bulaşan ve 230 binden fazla kişinin ölümüne neden olan yeni tip korona virüs (Covid-19) nedeniyle Azerbaycan'da can kaybı ve vaka sayısı artıyor. Azerbaycan Bakanlar Kuruluna bağlı Korona Virüs Operasyon Karargahı tarafından yapılan açıklamada, 63 yaşındaki bir kişinin hayatını kaybetmesiyle ülke genelinde ölü sayısının 25'e yükseldiği bildirildi. Ülkede 50 kişide daha korona virüs tespit edildiği, toplam vaka sayısının bin 854'e ulaştığı duyuruldu. Açıklamada, 40 kişinin iyileşerek taburcu edildiği belirtilirken taburcu olanların sayısının bin 365'e yükseldiği ifade edildi.

Azerbaycan'da 3 bine yakın kişi karantinada tutulurken şu ana kadar 146 binden fazla korona virüs testi yapıldı.
Öte yandan Azerbaycan Bakanlar Kurulu tarafından korona virüs salgını nedeniyle ve Dünya Sağlık Örgütü'nün önerileri ile Azerbaycan'daki mevcut karantina süresinin 31 Mayıs'a kadar uzatıldığı açıklandı. Ayrıca vatandaşlar arasındaki enfeksiyon oranı, hastaların iyileşme hızı dikkate alınarak bir dizi kısıtlamanın da yumuşatılmasına karar verildi. Kısıtlamaların azaltılması, mevcut hasta sayısına ve enfeksiyonun yayılma hızına bağlı olarak Bakü, Sumgayıt, Gence, Lenkeran, Abşeron bölgesi ve diğer bölgelerde kademeli şekilde gerçekleştirilecek. Büyükşehirler dışındaki kentlerde yaşayan vatandaşlar 4 Mayıs'tan itibaren izinsiz dışarıya çıkabilecekler.

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